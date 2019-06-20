Kombine fiyatlarına büyük tepki

Fenerbahçe taraftarları kombine kart fiyatlarını pahalı buldu. Sosyal medyada çok sayıda taraftar, yaptıkları yorumlarda kombine kart fiyatlarına tepki gösterirken, Avrupa Kupaları’nda yer alınmayacak olunması da gerekçe olarak gösterildi. Sarı-lacivertli taraftarlar bu fiyat politikasıyla yönetimin geçen sezon yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen takımını yalnız bırakmayan taraftarları cezalandırdığını söyledi.

1907 ÜNİFEB, yayınladığı mesajla kombine bilet fiyatları nedeniyle yönetime tepki gösterdi. “Teşekkürlerimizle” başlığıyla yayınlanan mesajda “Tüm olumsuzluklara başarısızlıklara rağmen sezon boyunca cefasına ortak olduğumuz, kötü günde elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduğumuz, iftiralara ve operasyonlara karşı arkasında ve dimdik ayakta durduğumuz, cefasına seyirci değil, sevdalı olduğumuz, fakat her şeye rağmen kusurlu bir devir sistemi ve fahiş kombine zamlarıyla ödüllendirildiğimiz için teşekkür ederiz” denildi.

DEVRETME SINIRLAMASI KALDIRILSIN

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar kombine kart sahiplerinin sezon içinde en fazla 6 kez başka bir isme kartlarını devretme sınırlamasına da tepki gösterdi. Bu uygulamayla F.Bahçe’ye destek için kombine alan, yurtdışında ve İstanbul dışında yaşayan sarı lacivertli taraftarların kombine almaktan vazgeçeceğini belirterek, bu sınırlanmanın kaldırılması yönünde yönetime talepte bulundu. Fenerbahçe Futbol Takımı’nın 2019-2020 sezonunda iç sahada oynayacağı maçlar için kombine kartlar eski hak sahipleri için bugün satışa çıkıyor, genel satış ise 12 Temmuz’da başlayacak. Kombine kartların en ucuzunun bin 400 lira, en pahalısının ise 11 bin 650 lira olarak belirlendiği kaydedildi. Eski kart sahipleri 20 Haziran-3 Temmuz’da kartlarını yenileyebilecekler, yer değişikliği yapmak isteyenler ise 5-6-7 Temmuz tarihlerinde başvuru yapabilecek. Yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyelerinin, 8-11 Temmuz tarihlerinde 3 adet kombine kart talebinde bulunabilecekleri açıklamada yer aldı.

GENEL SATIŞ 13 TEMMUZ’DA

Genel satışın ise 13 Temmuz’da başlayacağı, kombine kart alınabilmesi için kongre üyesi ya da Fenerbahçe Kart sahibi olunması gerektiği vurgulandı. Fenerbahçe Futbol Takımı’nın 2019-2020 sezonunda iç sahada oynayacağı maçlar için öğrencilere 700 liradan kombine kart alma fırsatı tanınacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon ilk kez uygulanan öğrenci kombinesinin bu yıl da satışa sunulacağı belirtildi.

Max Kruse netlik kazanıyor

Fenerbahçe, Werder Bremen’den ayrılan ve bonservisi elinde olan Alman golcü Max Kruse ile temaslarını sürdürüyor. 31 yaşındaki oyuncuya en iyi teklifi F.Bahçe yaparken, diğer kulüpler Kruse’nin transferinden yüksek yıllık ücret isteği nedeniyle vazgeçti. Sarı-lacivertliler de tecrübeli futbolcudan bir an önce kararını vermesini isterken, Sportif Direktör Damien Comolli de Almanya’ya gitti ve Kruse ile bir araya geldi. Kruse transferi olumsuz sonuçlanırsa F.Bahçe alternatif isimlere yönelecek. Comolli ayrıca Almanya’da Yevhen Konoplyanka transferine nokta koymak için Schalke 04 kulübüyle masaya oturacak.

Boyd atağı



Fenerbahçe, geçen sezon Ankaragücü’ne devre arasında kiralık olarak gelen ABD’li kanat forvet Tylor Boyd’u transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertliler, Boyd’un bonservisini elinde bulunduran Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes ile masaya oturdu. Portekiz temsilcisinin 1 yıl daha sözleşmesi olan 24 yaşındaki oyuncu için 2 milyon Euro bonservis istediği belirtildi.