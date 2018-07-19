SÜPER LİG

Kombine satışlarında lider Fenerbahçe

Süper Lig'de yeni sezon öncesinde satılan kombinelerle ilgili ilk veriler geldi. Buna göre Fenerbahçe, kombine satışlarında diğer takımların önünde yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak, Diğer
Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kombine satışlarında lider durumda.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kombine satışlarında lider durumda.

Süper Lig'de 2018-2019 sezonu öncesinde kulüplerin şu ana kadar kaç tane kombine sattığı belli oldu. İlk verilere göre Fenerbahçe, şu anda Süper Lig'de en çok kombine satan kulüp durumunda.

FutbolVerileri sosyal medya hesabının verilerine göre kulüplerin kombine satışlarındaki son durum şöyle;

  • Fenerbahçe: 35.199
  • Galatasaray: 28.425
  • Beşiktaş: 24.819
  • Trabzonspor: 4.730
  • Konyaspor: 3.745
  • Göztepe: 3.725
  • Bursaspor: 3.194

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