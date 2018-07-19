Kombine satışlarında lider Fenerbahçe

Süper Lig'de 2018-2019 sezonu öncesinde kulüplerin şu ana kadar kaç tane kombine sattığı belli oldu. İlk verilere göre Fenerbahçe, şu anda Süper Lig'de en çok kombine satan kulüp durumunda.
FutbolVerileri sosyal medya hesabının verilerine göre kulüplerin kombine satışlarındaki son durum şöyle;
- Fenerbahçe: 35.199
- Galatasaray: 28.425
- Beşiktaş: 24.819
- Trabzonspor: 4.730
- Konyaspor: 3.745
- Göztepe: 3.725
- Bursaspor: 3.194
Süper Lig'de yeni sezon öncesi kulüplerin sattığı kombine sayıları
🔎 @futbolverileri pic.twitter.com/bzstW2FFV7
Süper Lig'de yeni sezon öncesi kulüplerin sattığı kombine sayıları
Yorum