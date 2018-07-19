Kombine satışlarında lider Fenerbahçe

Süper Lig'de 2018-2019 sezonu öncesinde kulüplerin şu ana kadar kaç tane kombine sattığı belli oldu. İlk verilere göre Fenerbahçe, şu anda Süper Lig'de en çok kombine satan kulüp durumunda.

FutbolVerileri sosyal medya hesabının verilerine göre kulüplerin kombine satışlarındaki son durum şöyle;

Fenerbahçe: 35.199

Galatasaray: 28.425

Beşiktaş: 24.819

Trabzonspor: 4.730

Konyaspor: 3.745

Göztepe: 3.725

Bursaspor: 3.194