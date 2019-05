Kompany City'den ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Watford'ı 6-0 yendikleri İngiltere Federasyon (FA) Kupası finali, Kompany'nin 11 yıllık Manchester City kariyerinin son maçı oldu.

Anderlecht ve Hamburg'da geçen üçer sezonun ardından 2008 yazında Manchester City'ye transfer olan Belçikalı milli stoper, 2011-12 sezonunda kaptanlığa getirildi.

33 yaşındaki Kompany, 360 maça çıktığı ve 20 gol attığı Manchester City formasıyla 4 İngiltere Premier Lig, 2 FA Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası ve 2 Community Shield şampiyonluğu yaşadı.

Anderlecht'e döndü

Belçikalı futbolcu Vincent Kompany, gelecek sezondan itibaren ülkesinin Anderlecht kulübünde oyuncu-teknik direktör olarak görev yapacağını bildirdi.

Kaptanı olduğu İngiliz kulübü Manchester City'deki 11 yıllık kariyerini sonlandıran Kompany, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Anderlecht ile oyuncu-teknik direktör olarak 3 yıllığına anlaştığını belirtti.

33 yaşındaki Belçikalı milli futbolcu, altyapısından yetiştiği Anderlecht'in formasını 2003'ten 2006'ya kadar giymiş ve 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.