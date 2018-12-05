SÜPER LİG

Konyaspor badminton takımı kuruyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor Kulübü, bedensel engelliler badminton takımı kuracağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Konyaspor son olarak Alanyaspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Konyaspor son olarak Alanyaspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Fotoğraf: Tolga YANIK / DHA

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Hilmi Kulluk başkanlığında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında önemli bir karara imza atıldığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • Yönetimimiz, kulübümüz bünyesinde yeni bir takımın ivedilikle oluşturmasını gündemine aldı. Görüşmeler neticesinde Dünya Engelliler Günü'nde bedensel engelliler badminton takımının kuruluşu oy birliğiyle gerçekleşmiş oldu. Konyaspor'umuzun bu branşta ilk hedefi olimpiyatlara katılacak sporcuları yetiştirmek, desteklemek ve bu alanda kulübümüz ile şehrimizin marka değerini hak ettiği yere taşımak olacak.

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