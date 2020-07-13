Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 32. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Ligde son 12 maçını kaybetmeyen, söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 66 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.
Turuncu-lacivertli takım, ligde son 3 haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde girdi.
İlk 11'ler
Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Milosevic, Miya, Hadziahmetovic, Ömer Ali.
Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Aleksic, Visca, Crivelli, Ba.
Konyaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 13 Temmuz'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beINSports 3'ten naklen yayınlanacak.
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