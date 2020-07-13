SÜPER LİG

Konyaspor, Başakşehir canlı skor

Konyaspor-Başakşehir

Süper Lig'in lideri Başakşehir, küme düşme hattında yer alan Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan edebilme ihtimalinin olduğu bu maç ne zaman, saat kaçta ve 11'ler nasıl olacak? Konyaspor-Başakşhir maçıyla ilgili tüm bu detaylar haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyaspor-Başakşehir

Konyaspor-Başakşehir

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 32. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Ligde son 12 maçını kaybetmeyen, söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 66 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Turuncu-lacivertli takım, ligde son 3 haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde girdi.

İlk 11'ler

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Milosevic, Miya, Hadziahmetovic, Ömer Ali.

Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Aleksic, Visca, Crivelli, Ba.

Konyaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 13 Temmuz'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beINSports 3'ten naklen yayınlanacak.

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