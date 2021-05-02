Konyaspor, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti

Süper Lig'in 39. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Ahmet Çalık, 61 ile 85. dakikada Cikalleshi, 64. dakikada Bytyqi ve 90+3. dakikada Shengelia kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 30. dakikada Jeremain Lens attı.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 45'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 51 puanda kaldı. Gelecek hafta Konyaspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Karagümrük ise sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.



