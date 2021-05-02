Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Konyaspor, Fatih Karagümrükü farklı geçti
FUTBOL FUTBOL

Konyaspor, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti

Süper Lig'in 39. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyaspor, Fatih Karagümrükü farklı geçti
Konyasporlu oyuncuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 39. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Ahmet Çalık, 61 ile 85. dakikada Cikalleshi, 64. dakikada Bytyqi ve 90+3. dakikada Shengelia kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 30. dakikada Jeremain Lens attı.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 45'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 51 puanda kaldı. Gelecek hafta Konyaspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Karagümrük ise sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.


Abone Ol Google News
İstanbulu kana bulayacaklardı

İstanbul'u kana bulayacaklardı

'Otogar bombacıları' tutuklandı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
Süre uzatıldı

​İçişleri Bakanlığı'ndan 'muafiyet belgesi' açıklaması.

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin korona bilançosunu açıkladı.

Küme düşen<br> ilk takım belli oldu

Küme düşen
ilk takım belli oldu

39. hafta maçı sonunda Süper Lig'e veda eden ilk takım oldular.

9 yıllık seriyi bozdular

9 yıllık seriyi bozdular

​İtalya Serie A'da şampiyonluklarını ilan ettiler.

Şehidin kanı yerde kalmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.