Spor Konyaspor İlhan Palut ile anlaştı
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Konyaspor İlhan Palut ile anlaştı

İsmail Kartal ile yollarını İttifak Holding Konyaspor, son olarak Göztepe'de görev alan teknik direktör İlhan Palut ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi AA
İlhan Palut resmi sözleşmeyi imzaladı.
İlhan Palut resmi sözleşmeyi imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da İsmail Kartal'ın ardından yeni hoca arayışları son buldu. Yeşil-beyazlılar sonra olarak Göztepe'de görev yapan İlhan Palut ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Palut, çok heyecanlı olduğunu ve kazanma odaklı bir Konyaspor izletmek istediklerini söyledi. İlhan Palut'un açıklamaları şu şekilde:

  • "Konyaspor camiasına hayırlı olsun. Gerçekten çok mutluyum. Konyaspor büyük bir camia, geçmişi başarılarla dolu bir camia... Son zamanlarda istenmeyen bir durum var Konyaspor'da, bahsetmiş olduğum başarılı günlerine döndürmek için ekibimle beraber bütün mücadelemi vereceğim. Heyecanlıyım, inşallah hayırlı uğurlu olur. Her maçı ayrı ayrı değerlendiriyorum. Kupa elbette çok önemli. Konyaspor camiası ve Konya şehri bir kupa kazanmanın ne olduğunu biliyor. Bu hazzı biliyor. Ligdeki durumumuz bugün itibariyle kritik de olsa kupa mücadelesini daha önemsiz görmek gibi bir lüksümüz yok. Perşembe günü de Beşiktaş karşısında yarı finale çıkmak için bütün mücadelemizi sahaya yansıtacağız. Bu benim için de önemli çünkü göreve yeni başladım. Konyaspor camiasındaki ilk maçım olacak ve bundan başarıyla ayrılmak istiyorum. Konyaspor ligde düşünmediği durumda olduğu için buradan çabucak uzaklaşmamız gerekiyor. Denizlispor maçı da bunun için bir fırsat. Çok ilerilere bakmaya gerek yok, önümüzdeki iki maçla beraber iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Takımın enerjisini, sinerjisini artırmak istiyoruz. Kazanma odaklı oynayan bir Konyaspor izletmek istiyoruz. Bugünden itibaren bunun için çalışmalarımıza başlayacağız."


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