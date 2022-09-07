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Fatih Özgökçen: Evimize kavuşacağız

Stadyumdaki zemin yenileme çalışmalarından dolay iç saha maçlarını Eskişehir'de oynayan Konyaspor, evine kavuşuyor. Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, statlarında oynayacakları ilk maçı açıkladı. Peki, Konyaspor ne zaman kendi stadında oynayacak? Konyaspor ne zaman evine dönecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi DHA
Konyaspor ne zaman kendi stadında oynayacak?
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray Adası’nda yaşanan olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Özgökçen, “Futbol büyük bir endüstri. Büyük kitleleri peşinden sürükleyen bir spor. Dolayısıyla hepimizin birlik ve beraberlik içinde olması gerekiyor. Bugün burada düzenlenen toplantının amacı da bu. Birlikte ve beraberlik içinde hareket etme olgusunu ortaya çıkardık. İnşallah bu tür olayların olmaması en büyük dileğimiz” ifadelerini kullandı.

"Belirli bir süre türbülans yaşadık"

Avrupa kupalarında mücadele ettikleri için sezon başında ufak sıkıntılar yaşadıklarını ancak takımın toparlandığını dile getiren Fatih Özgökçen, “Belirli bir süre türbülans yaşadık, Avrupa kupalarından dolayı. Futbolda galibiyet de var, mağlubiyet de var. Ancak ligin ilk 5 haftası itibariyle iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah böyle devam etmek için gayret edeceğiz” diye konuştu.

"Transferi kapattık"

Kadrolarına son olarak tecrübeli golcü Mame Diouf’u kattıklarını hatırlatan Özgökçen, “Ben daha önce forvet takviyesiyle transferi kapatacağımızı söylemiştim. Mame Diouf’u kadromuza dahil ettik. Büyük ihtimalle bundan sonra bir takviye daha yapmayız” diye konuştu.

Konyaspor ne zaman kendi stadında oynayacak?

  • Konyaspor Büyükşehir Belediye Stadyumu’ndaki zemin çalışmaları hakkında da bilgiler veren Özgökçen, sözlerini şöyle noktaladı:
  • “Biz zemin bozulmasının akabinde çalışmalara hemen başladık. Tahmin ediyorum, Hatayspor maçını da dışarda oynayacağız. Ümraniyespor karşılaşmasıyla birlikte evimize kavuşacağız.”
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