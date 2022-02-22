Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Şampiyonu belirleyecek tek takım var"

Konyaspor'un Başakşehir'e 2-1 yenildiği maçtan sonra açıklamalarda bulunan teknik direktör İlhan Palut'un şampiyonluk yarışıyla ilgili söyledikleri dikkat çekti.

Palut, bir basın mensubunun 'artık hedef ikincilik mi?' sorusuna şöyle cevap verdi;

"Artık şampiyonu belirleyecek tek takım var. O da Trabzonspor. Çok büyük hatalar yapmazlarsa, üst üste savrulma yaşamazlarsa ki, şu anda öyle görüntüleri yok. İkincilik bizim için daha gerçekçi hedef"

Başakşehir-Konyaspor maçı sonrasında Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki puan farkı 14'e yükseldi.



