Spor Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut "Şampiyonu belirleyecek tek takım var"
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Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Şampiyonu belirleyecek tek takım var"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Başakşehir ile oynadıkları erteleme maçından sonra açıklamalarda bulundu. Palut, 2-1'lik mağlubiyetten dolayı mutsuz olduklarını ifade ederken şampiyonluk yarışı hakkında ise çarpıcı bir mesaj verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: Şampiyonu belirleyecek tek takım var
İlhan Palut.

Konyaspor'un Başakşehir'e 2-1 yenildiği maçtan sonra açıklamalarda bulunan teknik direktör İlhan Palut'un şampiyonluk yarışıyla ilgili söyledikleri dikkat çekti.

Palut, bir basın mensubunun 'artık hedef ikincilik mi?' sorusuna şöyle cevap verdi;

"Artık şampiyonu belirleyecek tek takım var. O da Trabzonspor. Çok büyük hatalar yapmazlarsa, üst üste savrulma yaşamazlarsa ki, şu anda öyle görüntüleri yok. İkincilik bizim için daha gerçekçi hedef"

  • Başakşehir-Konyaspor maçı sonrasında Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki puan farkı 14'e yükseldi.
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