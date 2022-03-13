Spor Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Paluttan dikkat çekici mesaj "En sert toplantıyı yaptık"
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Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'tan dikkat çekici mesaj: "En sert toplantıyı yaptık"

Yukatel Kayserispor deplasmanında alınan 3-2’lik galibiyetin ardından basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut; "Çok değerli 3 puan ile evimize dönüyoruz. Ligdeki yarışımıza devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi. Başarılı teknik adam, devre arasında soyunma odasında yaptığı konuşma ile ilgili çarpıcı bir mesaj verdi.

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Haber Merkezi İHA
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Paluttan dikkat çekici mesaj: En sert toplantıyı yaptık
İlhan Palut - Konyaspor Teknik Direktörü

Konyaspor, Süper Lig’in 29. haftasında Kayserispor’u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut maça çok iyi hazırlandıklarını ancak ilk yarının beklentilerin tersine geliştiğini söyledi. Çok değerli bir 3 puan ile döndüklerini kaydeden Palut, "Ligin boyu çok kısaldı. Artık her maç çok değerli. Çünkü her takımın nihai hedefi ortaya çıktı. Her takım tüm enerjisini bu hedef için harcıyor. Bu maç da onlardan biriydi. Aslında iyi hazırlandığımızı düşünüyordum ama maçın başlamasıyla beraber beklediğimizin tam tersine bir durum gelişti. Ligdeki yarışımıza devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 2-0’dan 3-2’ye gelmesinin tabi ki çok önemi var. Karakter istiyor. Ama oyun neden 2-0’a geldi, neden ilk yarı bu kadar kötü oynadık değerlendirmesini yapacağız" dedi.

"En sert devre arası toplantımdı"

Konyaspor’a geldiğinden bu yana en sert devre arası toplantısını yaptığını, oyuncuların da reaksiyon gösterdiğini kaydeden Palut; "Konyaspor’a geldim geleli en sert devre arası toplantımdı. Oyuncular da bir şekilde kendilerine geldiler, kendileri gibi oynamaya başladılar" ifadelerini kullandı.
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