ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

​Konyaspor Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Konyaspor Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Türkiye Kupası son 16 turunda evinde Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Konyaspor, çeyrek finale yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyasporlu futbolcuların gol sevinçleri

Konyasporlu futbolcuların gol sevinçleri

Ziraat Tükiye Kupası son 16 turunda Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve kupada çeyrek finale yükselen takım oldu.

Konyaspor'a turu getiren golleri 11. dakika Marin Anicic ve 40. dakikada Ömer Ali Şahiner kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golünü ise 90+4. dakikada Muhammed Demir attı.

Kupada tur atlayan takım sayısı 4 oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan karşılaşmalarla birlikte çeyrek finale yükselen 4. takım Konyaspor oldu. Bursaspor'u 3-0 mağlup eden Antalyaspor, Adana Demirspor'u 2-1 yenen Sivasspor ve Yeni Malatyaspor'u penaltılar sonucunda eleyen Galatasaray çeyrek finale yükselen takımlar olmuştu.

  • Konyaspor'un çeyrek finaldeki rakibi, çekilecek kura sonucunda belli olacak.

Antalyaspor farklı kazandı, çeyrek finale çıktı
Antalyaspor farklı kazandı, çeyrek finale çıktı

Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig ekibi Antalyaspor ile TFF 1. Lig takımı Bursaspor karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele, konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Antalyaspor bu sonuçla adını bir üst tura yazdıran takım oldu. Kırmızı-beyazlılara farklı galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada penaltıdan Hakan Özmert, 33. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ve 36. dakikada Adis Jahovic kaydetti. Antalyaspor'un çeyrek finaldeki rakibi çekilecek kura sonucu belli olacak. Galatasaray ile Yeni Malatyaspor çeyrek final için sahaya çıkıyorTürkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu: İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri

Galatasaray kupada çeyrek finalde: Malatya deplasmanında kazananı penaltılar belirledi
Galatasaray kupada çeyrek finalde: Malatya deplasmanında kazananı penaltılar belirledi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 sona ererken, uzatmalar da 1-1 bitti. Penaltılarda 7-6, toplamda da 8-7 kazanan sarı-kırmızılılar, çeyrek finale çıktı.Karşılaşmadan dakikalar;3. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Linnes'in ortasında kaleyi cepheden gören pozisyonda Emre Akbaba şutunu çekti. Kaleci Ertaç'dan dönen topu Chebake, kornere çeldi.29. dakikada ortasahadan aldığı topu ceza alanına kadar taşıyan Adem Büyük, sağ kanattaki Kubilay Kanatsızkuş'u gördü. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.33. dakikada Malatya ekibi, gole bir kez daha yaşandı. Adem Büyük'ün ara pasıyla ceza sahası üzerinde topla buluşan Fofana'nın şutu, kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.39. dakikada, Saracchi ile sol kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içine gönderilen topa Diagne dokundu ve Emre Akbaba'ya bıraktı. Kale sahasındaki müsait pozisyonda bulunan Emre'nin vuruşu, üstten farklı şekilde auta gitti.57. dakikada Belhanda’dan aldığı pasta Babel’in ceza yayı üzerinden çektiği sert şut kaleci Ertaç’ta kaldı.85. dakikada Linnes ceza sahasına girmeden pasını Emre Kılınç’a verdi. Emre’nin ceza alanı içi sağ çaprazından yaptığı vuruşu kaleci ayaklarıyla çeldi.102. dakikada Etobo’nun çıkarken kaptırdığı topta Umut Bulut’un ceza sahası dışı sağ çaprazında kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği şut ağlarla buluştu 1-0120+1. dakikada sol kanatta ceza sahasına yakın mesafeden kullanılan serbest vuruşta Ömer Bayram’ın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Luyindama’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1Luyindama&#39;nın mücadeleyi penaltılara taşıdığı son dakika golünde Fatih Öztürk&#39;ün yaşadığı sevinç 👀 pic.twitter.com/qwfK22NgH5&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 12, 2021

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