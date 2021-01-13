​Konyaspor Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Ziraat Tükiye Kupası son 16 turunda Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve kupada çeyrek finale yükselen takım oldu.

Konyaspor'a turu getiren golleri 11. dakika Marin Anicic ve 40. dakikada Ömer Ali Şahiner kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golünü ise 90+4. dakikada Muhammed Demir attı.

Kupada tur atlayan takım sayısı 4 oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan karşılaşmalarla birlikte çeyrek finale yükselen 4. takım Konyaspor oldu. Bursaspor'u 3-0 mağlup eden Antalyaspor, Adana Demirspor'u 2-1 yenen Sivasspor ve Yeni Malatyaspor'u penaltılar sonucunda eleyen Galatasaray çeyrek finale yükselen takımlar olmuştu.

Konyaspor'un çeyrek finaldeki rakibi, çekilecek kura sonucunda belli olacak.

Antalyaspor farklı kazandı, çeyrek finale çıktı Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig ekibi Antalyaspor ile TFF 1. Lig takımı Bursaspor karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele, konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Antalyaspor bu sonuçla adını bir üst tura yazdıran takım oldu. Kırmızı-beyazlılara farklı galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada penaltıdan Hakan Özmert, 33. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ve 36. dakikada Adis Jahovic kaydetti. Antalyaspor'un çeyrek finaldeki rakibi çekilecek kura sonucu belli olacak. Galatasaray ile Yeni Malatyaspor çeyrek final için sahaya çıkıyorTürkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu: İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri