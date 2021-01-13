Konyaspor Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Konyaspor Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Türkiye Kupası son 16 turunda evinde Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Konyaspor, çeyrek finale yükseldi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Ziraat Tükiye Kupası son 16 turunda Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve kupada çeyrek finale yükselen takım oldu.
Konyaspor'a turu getiren golleri 11. dakika Marin Anicic ve 40. dakikada Ömer Ali Şahiner kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golünü ise 90+4. dakikada Muhammed Demir attı.
Kupada tur atlayan takım sayısı 4 oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan karşılaşmalarla birlikte çeyrek finale yükselen 4. takım Konyaspor oldu. Bursaspor'u 3-0 mağlup eden Antalyaspor, Adana Demirspor'u 2-1 yenen Sivasspor ve Yeni Malatyaspor'u penaltılar sonucunda eleyen Galatasaray çeyrek finale yükselen takımlar olmuştu.
Konyaspor'un çeyrek finaldeki rakibi, çekilecek kura sonucunda belli olacak.
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