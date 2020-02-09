Konyaspor'da Aykut Kocaman dönemi sona erdi

Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarının karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
- "Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman, kulübümüze tarihi başarılar yaşatan ve Konyaspor’umuza büyük katkıları olan duruşu, bilgi/birikimi, karakteriyle Türk Futbolunun önemli isimlerinden biridir.
- Konyaspor kulübü ve taraftarı için de ismi her zaman saygıyla yad edilecektir.
- Takımımızın bugün geldiği noktada, yönetim kurulumuz ile sayın hocamızın yaptığı görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak, yolların ayrılması hususunda mutabık kalınmıştır.
- Değerli hocamıza, teknik ekibine, kulübümüze katkıları ve emeği için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz"
Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman’a Teşekkür Ederiz
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Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman’a Teşekkür Ederiz
3. kez takımın başına gelmişti
Aykut Kocaman, 2018-2019 sezonunun ilk devresi bitmeden Rıza Çalımbay'ın yerine 3'üncü kez yeşil beyazlı takımın başına getirilmişti. Tecrübeli teknik adam bu sezon takımın başında çıktığı 21 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.
Taraftar 'istifa' diye bağırmıştı
Süper Lig'in 21'inci haftasında dün sahasında Yukatel Denizlizpor ile 0-0 berabere kalan Konyaspor'da maçın son düdüğü ile birlikte taraftarlar tribünlerden 'Aykut istifa' sloganları atmıştı.
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