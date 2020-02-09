SÜPER LİG

Konyaspor'da Aykut Kocaman dönemi sona erdi

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı.

Haber Merkezi DHA, Yeni Şafak
Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor, bu sezon 21 haftada 20 puan topladı

Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor, bu sezon 21 haftada 20 puan topladı

Fotoğraf: Hasan DÖNMEZ / DHA

Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarının karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman, kulübümüze tarihi başarılar yaşatan ve Konyaspor’umuza büyük katkıları olan duruşu, bilgi/birikimi, karakteriyle Türk Futbolunun önemli isimlerinden biridir.
  • Konyaspor kulübü ve taraftarı için de ismi her zaman saygıyla yad edilecektir.
  • Takımımızın bugün geldiği noktada, yönetim kurulumuz ile sayın hocamızın yaptığı görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak, yolların ayrılması hususunda mutabık kalınmıştır.
  • Değerli hocamıza, teknik ekibine, kulübümüze katkıları ve emeği için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz"

3. kez takımın başına gelmişti

Aykut Kocaman, 2018-2019 sezonunun ilk devresi bitmeden Rıza Çalımbay'ın yerine 3'üncü kez yeşil beyazlı takımın başına getirilmişti. Tecrübeli teknik adam bu sezon takımın başında çıktığı 21 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Taraftar 'istifa' diye bağırmıştı

Süper Lig'in 21'inci haftasında dün sahasında Yukatel Denizlizpor ile 0-0 berabere kalan Konyaspor'da maçın son düdüğü ile birlikte taraftarlar tribünlerden 'Aykut istifa' sloganları atmıştı.

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