Spor Konyasporda İsmail Kartal ile yollar ayrıldı
SÜPER LİG

Konyaspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör İsmail Kartal'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyaspor'un ligde 24 puanı bulunuyor.
Konyaspor'un ligde 24 puanı bulunuyor.

Son olarak deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Konyaspor'da, teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından duyurduğu paylaşımda, 59 yaşındaki tecrübeli hocayla karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği ifade edildi.

Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik direktörümüz İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Görüşmelerdeki olumlu tutumu sebebiyle teknik direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

  • İsmail Kartal Konyasporun başında çıktığı 24 maçta, 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

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