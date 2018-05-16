SÜPER LİG

Konyaspor’da şaşırtan istifa

Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, istifa edeceğini açıkladı. Dedikodu ortamlarının Türk futboluna zarar verdiğini söyleyen Çakıcı, “Bu ortamda yakında kulüpler ne başkan ne de yönetici bulur. Uzun yıllar futboldan uzak kalmayı düşünüyorum” dedi.

Haber Merkezi IHA
Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı.

Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı.

Fotoğraf: IHA

Ligin ikinci yarısında yola Sergen Yalçın’la devam eden ve geçtiğimiz hafta sonunda oynanan maçlar sonunda ligde kalmayı garantileyen Atiker Konyaspor’da Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, istifa edeceğini açıkladı. yaptığı açıklamada, “Görev aldığım şehrin içindeki dedikoduların dışında, genel itibariyle Türk futboluna hizmet etmeye çalışan insanlara karşı bir karalama kampanyası yapılıyor. Herkes tarafından kulüp başkanlarına ve yöneticilerine karşı güvensizlik var. Bu ortamda kulüpler bir süre sonra ne başkan ne de yönetici bulabilecek. Durum buna doğru gidiyor. Bunu kötü niyetli kullananlar mutlaka vardır. Bu kişileri kendi camiaları dışlamıştır ama herkes aynı kefeye giriyor. Bu sadece bizim kulübümüz için değil, 3 büyükler ve diğer kulüplerle de alakalı. Bu nedenle son maçın ardından görevden ayrılma kararı veriyorum” ifadelerini kullandı.
"Takım küme düşseydi, görevde kalırdım"

İstifa kararını 2-3 ay önce aldığını sözlerine ekleyen Celalettin Çakıcı, şunları ifade etti:

Ancak bu kararı açıklamak için takımın ligde kalmasını bekledim. Başımıza bir iş gelip küme düşmüş olsaydık kalırdım ve yeniden ayağa kalkmak için elimden geleni yapardım. 11 haftadır futbol şubesi benim kontrolümdeydi. Sergen Hoca geldiğinden sonra takıma çok şey kattı. Ali Çamdalı’nın sözleşmesini feshedip takımdaki huzuru sağladıktan sonra, Sergen Hoca’ya iyi bir çalışma alanı oluşturarak ligde tutmasını bekledik. Kendisi de bunu başardı. Uzun yıllar futboldan uzak durmak istiyorum. Sivrilen insanlar her yerde, her zaman paçasından aşağıya çekilmeye çalışır. İlk etapta bunu görmezden geldim ancak bu durum sonrasında benim direncimi çok kırdı. Özelikle Kulüpler Birliği toplantılarında, 3 büyük kulübün yöneticileri ve başkanları bile aynı dertlerden şikayetçi. Yaptıkları bu görevler nedeniyle insanlar yargılanıyorsa ‘Neden bunu yapıyoruz’ diye sorgulamaya başladım kendimi.


"Oğlumun ismi nedeniyle dedikodu yaptılar"

Atiker Konyaspor’da yaptığı ilk görevin, Aykut Kocaman’ın takımın başına gelmesi için görüşmelerde bulunmak olduğunu söyleyen Çakıcı, şöyle konuştu:

  • Şimdi Fenerbahçe maçıyla birlikte, yani Aykut Kocaman’a karşı oynayacağımız maçla görevi bırakacağım. Oğlumun adı Sergen. İsmi Sergen olduğu için, Beşiktaşlı olduğum gerekçesiyle özellikle sosyal medyada beni oğlum üzerinden vurmaya çalıştılar. Ama işte kaderin cilvesi, Sergen Hoca gelip takımı yukarıya taşıdı, Beşiktaş da son maçta Osmanlı’yı yenerek, Konyaspor’un ligde kalmayı garantilemesini sağladı. Cumartesi günü itibariyle Konyaspor’daki görevimden istifa ediyorum.

Konyaspor sevgisi spikeri hüngür hüngür ağlattı
Konyaspor sevgisi spikeri hüngür hüngür ağlattı

Beşiktaş, deplasmanda Osmanlıspor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Antalyaspor, Alanyaspor ve Konyaspor Süper Lig'de kalmayı garantiledi.Atiker Konyaspor'un ligde kaldığı haberini veren KONTV spikeri duygu dolu anlar yaşadı. Gözyaşlarına boğulan spikerin konuşmakta zorlandığı görüldü.O anlar sosyal medyada gündem oldu.#KONYASPOR SEVGİSİ SPİKERİMİZİ AĞLATTI. 💚💪#Osmanlıspor ile #Beşiktaş arasında oynanan maçın son anlarında #KONTV ekranında Spor Bültenini sunan Mustafa Durmuş, ligde kalma mücadelesi veren #Konyaspor’umuzu mutlu eden skoru duyunca gözyaşlarını tutamadı. İşte o anlar. pic.twitter.com/Bbx2BS99Fo&mdash; KONTV Haber (@kontvhaber) 13 Mayıs 2018

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