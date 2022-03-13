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Konyaspor'dan muhteşem geri dönüş

Konyaspor ikincilik adına önemli bir virajı kayıpsız geçti. Kayserispor deplasmanında 2-0 geriye düşen İlhan Palut'un öğrencileri, mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyaspordan muhteşem geri dönüş
Guilherme, penaltıda kaleciyle topu ayrı köşelere gönderdi.

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, sahasında Konyaspor'u ağırladı. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelede iki farklı geriye düşen Konyaspor, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Kayserispor'un gollerini 7. dakikada Abdulkadir Parmak ve 14. dakikada Mario Gavranovic attı. Yeşil-beyazlılar 41. dakikada penaltıdan Guilherme ve Chikalleshi (2) ile bu gollere cevap verdi.

Konyaspor bu sonuçla puanını 55'e yükseltti ve ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Orta sıralarda yer alan Kayserispor ise 38 puanda kaldı.

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