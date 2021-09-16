Konyaspor'dan tarihe geçen başlangıç

İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörlük koltuğuna geçen sezonun ortalarında getirilen İlhan Palut, yeşil-beyazlı takımın başında Süper Lig'de çıktığı 22 karşılaşmada 9'ar galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi elde etti.
Son 8 maçtır yenilgi yüzü görmeyen takım, 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken son yenilgisini ise 9 maç önce deplasmanda 1-0'lık skorla Galatasaray karşısında aldı.
Bu sezon Süper Lig'de 3 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan Konyaspor, hanesine 10 puan yazdırarak ligde 4. sıraya yerleşti. Yoluna namağlup devam eden yeşil-beyazlılar, 4. haftalar itibarıyla Süper Lig tarihinin en iyi performansını sergiledi.
- Konyaspor, 2018-2019 sezonunun ilk 4 haftasında 8 puan elde etmişti.