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Konyaspor'dan tarihe geçen başlangıç

Süper Lig'de 2013-2014 sezonundan beri kesintisiz mücadele eden Konyaspor, ilk 4 haftalar itibarıyla tarihindeki en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Haber Merkezi AA
Konyaspordan tarihe geçen başlangıç
İlk 4 haftada 10 puan topladılar.

İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörlük koltuğuna geçen sezonun ortalarında getirilen İlhan Palut, yeşil-beyazlı takımın başında Süper Lig'de çıktığı 22 karşılaşmada 9'ar galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi elde etti.

Son 8 maçtır yenilgi yüzü görmeyen takım, 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken son yenilgisini ise 9 maç önce deplasmanda 1-0'lık skorla Galatasaray karşısında aldı.

Bu sezon Süper Lig'de 3 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan Konyaspor, hanesine 10 puan yazdırarak ligde 4. sıraya yerleşti. Yoluna namağlup devam eden yeşil-beyazlılar, 4. haftalar itibarıyla Süper Lig tarihinin en iyi performansını sergiledi.

  • Konyaspor, 2018-2019 sezonunun ilk 4 haftasında 8 puan elde etmişti.

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