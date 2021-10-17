Konyasporlu futbolcunun eşinden İlhan Palut'a: "Galatasaray karşısında kaybetmeyi mi istiyorsunuz?"

Ekonomi

Motorine 23 kuruş zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 23 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 7,94 liradan 8,17 liraya, Ankara’da 8,02 liradan 8,25 liraya, İzmir’de ise 8,04 liradan 8,27 liraya yükselecek.

