Konyasporlu futbolcunun eşinden İlhan Palut'a: "Galatasaray karşısında kaybetmeyi mi istiyorsunuz?"

Süper Lig'in 9. haftasında bugün Galatasaray'a konuk olacak Konyaspor'da Artem Kravets polemiği yaşanıyor.
Kadroya alınmayan 32 yaşındaki golcünün eşi Anna Kravets, sosyal medya hesabından teknik direktör İlhan Palut'a tepki gösterdi ve taraftarlarla atıştı.
İşte Ukraynalı futbolcunun eşinin o açıklamaları:
"Artem kendisini defalarca kanıtladı"
- "Türk taraftarlar, bu sözlerim size. Ağzınızı kontrol edemiyorsunuz. Kaba ve çok konuşuyorsunuz. Eğer sizin bana saygınız yoksa ben de bir kadın olmama rağmen size aynı şekilde cevap verebilirim. Sessiz kalmaktan yoruldum. Her zaman Artem'in yanında olacağım, haksızlığa karşı asla sessiz kalmayacağım. Eşim profesyonel bir futbolcu ve sahada her zaman en iyiyi vermek için hazır. Bunu daha önce defalarca kanıtladı."
"Kaybetmeyi mi istiyorsunuz?"
- "Artem'in neden kadroda olmadığıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Teknik ekip sağ olsun... En tecrübeli futbolcunuz olmadan Galatasaray deplasmanına gidiyorsunuz. Kaybetmeyi mi istiyorsunuz? Ben istemiyorum. Hocanın akıllı kararlar almasını istiyorum. Eğer böyle yapıyorlarsa takım için en iyiyi istemiyorlar demektir. Bu riski almalarına sinirleniyorum."
"Enerjinizi kötü yorum yapmak yerine hayır işlerine harcayın"
- "Ben de normal bir taraftar olarak bu haksızlıkla ilgili düşüncemi paylaşıyorum. Kötü yorumları umursamıyorum. Bana böyle yorumlar yazıyorsanız insanlık kaliteniz yok demektir. İlk önce 'adam' olun. Kötü yorum yapan herkesi blokluyorum çünkü burası benim sayfam. Enerjinizi kötü yorum yapmak yerine hayır işlerine harcayın. Her zaman ailemi bu şekilde korumaya devam edeceğim. Hakaretlerinize devam edin, ben arkamı döneceğim."