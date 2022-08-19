Konyaspor'un stadına hibrit çim yapılıyor

Konya’da 5'inci İslami Dayanışma Oyunları’nın açılış seremonisi sonrası Konya Büyükşehir Stadyumu zemininde oluşan deformasyonla ilgili hibrit çim çalışmaları başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Büyük Konyaspor taraftarının bu süreçte gösterdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Stadyumu’nun zeminini yenileniyor. Stadyumda başlayan çalışmaları, Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile birlikte inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyaspor’un şehrin en önemli markası olduğunu ve bu markayı daha ileriye taşımak için yoğun bir çaba gösterdiklerini belirtti. Başkan Altay, Konyaspor’un maçlarını oynadığı 42 bin kişilik Konya Büyükşehir Stadyumu’nun dünyanın en iyi beş stadyumundan biri seçildiğini, takımın statta çok önemli başarılar elde ettiğini anımsattı.

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"Konyaspor evine dönecek"

İslami Dayanışma Oyunları’nın açılış seremonisi nedeniyle her türlü tedbiri almalarına rağmen mevsimin de etkileriyle zeminde deformasyon oluştuğunu aktaran Altay, "Bu deformasyonu önlemek adına kulübümüzle yaptığımız istişarelerle verilen karar çimlerin değiştirilmesi oldu. Bugün itibariyle çimlerin hibrit çimle değiştirilmesiyle ilgili süreci başlatmış oluyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak Konyaspor’umuzun tekrar evinde seyircisiyle buluşmasını arzu ediyoruz. Dünyada kullanılan en ileri teknoloji olan hibrit çimi Konyaspor’umuzun stadıyla kavuşturmuş olacağız" diye konuştu.

"Taraftarımız seyir zevki yüksek bir maç izleyecek"

Zemin çalışmalarının başladığını belirten Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, "Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde stadımızın zemininde yenileme çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. İnşallah kışın da daha iyi bir zeminde futbol oynama imkanına sahip olacağız. Ben bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanımıza can-ı gönülde teşekkür ediyorum. Hem futbolcularımız hem taraftarımız yenilenen zeminle birlikte daha iyi, seyir zevki yüksek maçları izlemeye devam edecek" şeklinde konuştu.

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Cüneyt Kaşeler: Konyaspor'un forvetten çok stopere ihtiyacı var gibi duruyor.@cuneytkaseler #4x4Futbol #Konyaspor pic.twitter.com/u9F9lVQZ2N — SPOR (@yenisafakspor) August 14, 2022