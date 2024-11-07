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Kopenhag - Başakşehir || Canlı izle - Canlı sonuç

Kopenhag - Başakşehir || Canlı izle - Canlı sonuç

21:007/11/2024, Perşembe
G: 7/11/2024, Perşembe
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Başakşehir
Başakşehir

UEFA Konferans Ligi 3. hafta karşılaşmasında Başakşehir deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya geliyor. Saat 23.00'te başlayan mücadele Trt Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Kopenhag - Başakşehir maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. hafta karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya geliyor.


Parken Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 23.00'de başladı. Karşılaşma Trt Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.


Müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Joey Kooij yönetiyor.


KOPENHAG - BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE

Kopenhag - Başakşehir maçını canlı izlemek için

KOPENHAG - BAŞAKŞEHİR CANLI SKOR


KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU



#Başakşehir
#Kopenhag
#Konferans Ligi

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