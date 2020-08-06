Başakşehir'i eledi Süper Lig'den transfer yaptı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Başakşehir'i eleyen Kopenhag, Göztepe forması giyen Polonyalı futbolcu Kamil Wilczek'i renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kamil Wilczek’in transferi konusunda Danimarka ekibi Kopenhag ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma dahilinde kulübümüz 900 bin euro bonservis ücreti alacaktır" denildi.

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Göztepe'ye transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.