SÜPER LİG

Kopenhag Göztepeli futbolcuyu transfer etti

Başakşehir'i eledi Süper Lig'den transfer yaptı

Danimarka ekibi Kopenhag, Göztepe'den golcü oyuncu Kamil Wilczek'i 900 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kopenhaglı futbolcuların Başakşehir maçındaki gol sevinci.

Kopenhaglı futbolcuların Başakşehir maçındaki gol sevinci.

Fotoğraf: RITZAU SCANPIX / Reuters

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Başakşehir'i eleyen Kopenhag, Göztepe forması giyen Polonyalı futbolcu Kamil Wilczek'i renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kamil Wilczek’in transferi konusunda Danimarka ekibi Kopenhag ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma dahilinde kulübümüz 900 bin euro bonservis ücreti alacaktır" denildi.

  • Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Göztepe'ye transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Göztepe'de İlhan Palut kendi kadrosunu kuracak
Göztepe'de İlhan Palut kendi kadrosunu kuracak

Geride kalan sezon Tamer Tuna'nın yerine 9'uncu haftada göreve gelip ilk kez Süper Lig'de teknik direktörlük deneyimi yaşayan Palut, daha önce Göztepe'nin yeni sezonda kadroda değişime ihtiyacı olduğunu açıkladı. 30’uncu haftadaki Fenerbahçe deplasmanı sonrası istifa kararı alıp yönetimin talebiyle görevine devam eden genç teknik adam, sezon bitiminde başkan Mehmet Sepil'den yeniden güvenoyu aldı. Palut, yeni sezonda kendi sistemine uyan kadroyu oluşturup başarı kazanmaya çalışacak. Son yıllarda Süper Lig'de kadronun önemli parçaları olan Beto, Castro, Jerome, Reis, Deniz ve gurbetçi Hüseyin'in şimdiden ayrıldığı Göztepe, Napoleoni, Titi, Mossoro ve Berkan Emir ile sözleşmelerindeki opsiyonu kullanarak yeni sezon için sözleşme yenilenmesi kararı almış, Soner Aydoğdu'nun bonservisi konusunda Başakşehir'le anlaşmaya varmıştı.

Kamil Wilczek Kopenhag formasını giydi.
Kamil Wilczek Kopenhag formasını giydi.

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