UEFA AVRUPA LİGİ

Kopenhaglı taraftarlar Başakşehir'in kaldığı otele havai fişek attılar

Başakşehir'in kaldığı otele havai fişek attılar

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı içi Danimarka'da bulunan Medipol Başakşehir'in, kaldığı otele dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından, havai fişek ile tacizde bulunuldu. Akşam saatinde özellikle odalar hedef alınarak yapılan saldırıda hiç kimse zarar görmezken, tacizde bulunan kişilerin Kopenhag taraftarları olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kimliği belirsiz kişiler özellikle otel odalarını hedef aldı.

Kimliği belirsiz kişiler özellikle otel odalarını hedef aldı.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile bugün deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başakşehir, İstanbul’da oynanan ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Başakşehir, turu geçmesi halinde tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında çeyrek finalde mücadele edecek. 12 Mart’ta İstanbul’da oynanan ilk maçı Edin Visca’nın 88. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Başakşehir, rövanş öncesinde avantajı elinde bulunduruyor.

Başakşehir'in kaldığı otele havai fişek ile saldırı

Dün gece Kopenhag ile karşılaşmak için Danimarka'da bulunan Başakşehir'in kaldığı otele, kimliği belirsiz kişiler tarafından havai fişek ile tacizde bulunuldu. Kopenhaglı taraftarların bu saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilirken, karşılaşma öncesinde Başakşehirli oyuncuların dinlenmeleri engellenmek istendi.

Kopenhaglı taraftarlar Başakşehir'in kaldığı otele havai fişek attı
Yeni Şafak

Kopenhaglı taraftarlar Başakşehir'in kaldığı otele havai fişek attı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Kopenhag ile karşılaşmak için Danimarka'da bulunan Medipol Başakşehir'in, kaldığı otele dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından, özellikle odalar hedef alınarak havai fişek ile tacizde bulunuldu.


Başakşehir nasıl tur atlar?

Turuncu-lacivertlilerin, alacağı galibiyet ve beraberlikler adını çeyrek finale yazdırmasına yeterli olacak. Başakşehir’in 1-0 dışındaki tek farklı yenilgileri de turu geçmesini sağlayacak. 90 dakika ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlanırsa uzatma bölümüne geçilecek.

Skor değişmezse penaltı atışları çeyrek finale çıkacak ekibi belirleyecek. Kopenhag 2 farklı galibiyet alırsa çeyrek finale yükselecek. Başakşehir, Kopenhag’ı elerse büyük olasılıkla çeyrek finalde İngiliz devi Manchester United ile eşleşecek.

Başakşehir Kopenhag deplasmanında sahaya çıkıyor
Başakşehir Kopenhag deplasmanında sahaya çıkıyor

Başakşehir, turu geçmesi halinde tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında çeyrek finalde mücadele edecek. 12 Mart’ta İstanbul’da oynanan ilk maçı Edin Visca’nın 88. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Başakşehir, rövanş öncesinde avantajı elinde bulunduruyor.Turuncu-lacivertlilerin, alacağı galibiyet ve beraberlikler adını çeyrek finale yazdırmasına yeterli olacak. Başakşehir’in 1-0 dışındaki tek farklı yenilgileri de turu geçmesini sağlayacak. 90 dakika ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlanırsa uzatma bölümüne geçilecek.Skor değişmezse penaltı atışları çeyrek finale çıkacak ekibi belirleyecek. Kopenhag 2 farklı galibiyet alırsa çeyrek finale yükselecek. Başakşehir, Kopenhag’ı elerse büyük olasılıkla çeyrek finalde İngiliz devi Manchester United ile eşleşecek.Kopenhag Başakşehir maçı ne zaman?Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında bugün Danimarka temsilcisi Kopenhag’a konuk olacak. Parken Stadı’ndaki maç saat 19.55’te başlayacak ve beIN Sports 1’den yayımlanacak. Mücadele seyircisiz olarak oynanacak. Clichy: Messi değilim ama öğrendiklerimi getiririmBaşakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: &quot;20 yıl önce burada UEFA Kupası´nı kaldırmıştım. Şimdi de Başakşehir ile 20 yıl sonra bir Avrupa maçında takımımın başında son 8 için olacağım.&#39;&#39; pic.twitter.com/JYlQPXwukN&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 4, 2020

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