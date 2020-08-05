Başakşehir'in kaldığı otele havai fişek attılar

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile bugün deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başakşehir, İstanbul’da oynanan ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Başakşehir, turu geçmesi halinde tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında çeyrek finalde mücadele edecek. 12 Mart’ta İstanbul’da oynanan ilk maçı Edin Visca’nın 88. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Başakşehir, rövanş öncesinde avantajı elinde bulunduruyor.

Başakşehir'in kaldığı otele havai fişek ile saldırı

Dün gece Kopenhag ile karşılaşmak için Danimarka'da bulunan Başakşehir'in kaldığı otele, kimliği belirsiz kişiler tarafından havai fişek ile tacizde bulunuldu. Kopenhaglı taraftarların bu saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilirken, karşılaşma öncesinde Başakşehirli oyuncuların dinlenmeleri engellenmek istendi.

00:21 dk 05 Ağustos 2020 Yeni Şafak Kopenhaglı taraftarlar Başakşehir'in kaldığı otele havai fişek attı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Kopenhag ile karşılaşmak için Danimarka'da bulunan Medipol Başakşehir'in, kaldığı otele dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından, özellikle odalar hedef alınarak havai fişek ile tacizde bulunuldu.

Başakşehir nasıl tur atlar?

Turuncu-lacivertlilerin, alacağı galibiyet ve beraberlikler adını çeyrek finale yazdırmasına yeterli olacak. Başakşehir’in 1-0 dışındaki tek farklı yenilgileri de turu geçmesini sağlayacak. 90 dakika ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlanırsa uzatma bölümüne geçilecek.

Skor değişmezse penaltı atışları çeyrek finale çıkacak ekibi belirleyecek. Kopenhag 2 farklı galibiyet alırsa çeyrek finale yükselecek. Başakşehir, Kopenhag’ı elerse büyük olasılıkla çeyrek finalde İngiliz devi Manchester United ile eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final mücadelesi için Danimarka'da bulunan Medipol Başakşehir'in kaldığı otele dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından, odalar hedef alınarak akşam saatlerinde havai fişek ile tacizde bulunuldu. pic.twitter.com/YlJBTxOkns — TRT Spor (@trtspor) August 5, 2020