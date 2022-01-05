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Koronanın vurduğu Denizlispor’dan erteleme talebi

Denizlispor Kulübü, 18 kişinin Covid-19 PCR testlerinin pozitif çıkması üzerine 8 Ocak 2022 Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor maçının ileri bir tarihe ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na müracaatta bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Koronanın vurduğu Denizlispor’dan erteleme talebi
1. Lig'de Denizlispor 16 puanla 18. sırada yer alıyor.

Denizlispor’da iki gün önce 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi olmak üzere 15 kişinin Covid-19 PCR testleri sonucu pozitif çıkmıştı.

Denizlispor Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan açıklama şöyle:

“Kulübümüzde yönetici, teknik heyet, futbolcu ve kulüp çalışanlarına yapılan Covid-19 PCR testleri sonucu 18 kişinin testi pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkanların izolasyon ve tedavi süreçleri belirlenen talimatlar doğrultusunda devam etmektedir. Talimatlara göre, çift aşılı olup antikor testleri pozitif olanların PCR testine tabi tutulma zorunluluğu olmasa da, Galatasaray maçından sonra 4 günlük devre arası iznine ayrılan takımımız teknik heyet ve futbolcularımızın yanı sıra kulüp çalışanlarımız da toplum sağlığı ön planda tutularak teste tabi tutulmuştur. Test sonuçları sonrasında takımımızda 8 oyuncu, 4 yönetici, teknik heyetten 2, sağlık ekibinden 3 ve kulüp çalışanlarından 1 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan vakalarımızın 16’sının aşıları tam, antikor testleri ise pozitiftir. Özellikle oyuncularımız, teknik heyetimiz ve sağlık ekibimizin karantinaya girmesi, hafta sonu oynayacağımız Bandırmaspor maçı öncesi kulübümüzü zor durumda bırakmıştır."
“Bandırmaspor maçı için TFF’ye gerekli müracaatlar yapılmıştır”

Testlerin pozitif çıkması neticesinde bu hafta deplasmanda oynanması planlanan maçın ileri bir tarihe ertelenmesini talep eden kulüp açıklamanın devamında, “Son dönemlerde Omicron varyantının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olması, vaka sayısında büyük bir artışa sebep olmaktadır. Tamamen insan hayatını ve toplum sağlığını merkeze alarak zorunlu olmadığımız halde yaptırdığımız testler sonucu ortaya çıkan tablo maalesef hiç arzu etmediğimiz bir konuma gelmemize neden olmuştur. Pandemi sebebiyle yaşadığımız mağduriyetin giderilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Hassasiyetimiz sonucu ortaya çıkan bu tablodan etkilenmememiz için 8 Ocak 2022 Cumartesi günü deplasmanda oynayacağımız Bandırmaspor maçının ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda TFF’ye gerekli müracaatlar yapılmıştır. Konuyla ilgili alınacak kararın mağduriyetleri gidereceğini umuyor ve bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.


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