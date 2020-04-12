LİGUE 1

Koronavirüs salgını dünya yıldızının imzasını iptal ettirdi

Yaz transfer dönemi yaklaşırken birçok futbolcunun takım değiştirmesi bekleniyordu. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle transfer süreçleri olumsuz şekilde etkilendi. Öyle ki sansasyonel bir imza bu yüzden iptal oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kylian Mbappe, bu sezon 20 lig maçında 18 gol attı 7de asist yapma başarısı gösterdi.

Kylian Mbappe, bu sezon 20 lig maçında 18 gol attı 7de asist yapma başarısı gösterdi.

Fotoğraf: HANDOUT

Yaz transfer döneminde birçok yıldızın takım değiştirmesi bekleniyordu. Bunlardan biri de PSG'de forma giyen Kylian Mbappe. Fransız futbolcunun Real Madrid'e transfer ihtimali bir hayli yüksekti.

PSG'nin eski yıldızı Jerome Rothen yaptığı açıklamada "Kulüpten aldığım bilgiye göre Mbappe, Real Madrid'e transfer olacaktı ancak salgın sebebiyle bu ihtimal ortadan kalktı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon da adı Real Madrid ile anılan Mbappe, eflatun beyazlıların teknik direktörü Zinedine Zidane'ın da en çok istediği isimlerin başında geliyor.

  • Mbappe, PSG formasıyla çıktığı 120 maçta 90 gol atarken 49 da asist yapma başarısı gösterdi. Genç yıldız, ülkesiyle 2018 yılında Dünya Kupası'nı kazanma başarısı göstermiş ve yine aynı yıl Fransa'da yılın futbolcusu seçilmişti.

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