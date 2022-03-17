Spor Koronavirüse yakalanan F1 pilotu Vettel ilk yarışı kaçıracak
F1

Koronavirüse yakalanan F1 pilotu Vettel ilk yarışı kaçıracak

Formula 1 takımlarından Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

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Haber Merkezi AA
Koronavirüse yakalanan F1 pilotu Vettel ilk yarışı kaçıracak
Sebastian Vetter

Takımdan yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan 34 yaşındaki pilotun 20 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini kaçıracağı kaydedildi.

Kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Vettel'in yerine yedek pilot Nico Hulkenberg yarışacak.

Hulkenberg, 2020 Eifel Grand Prix'sinden bu yana ilk kez Bahreyn'de mücadele edecek.

Öte yandan koronavirüse yakalanan McLaren pilotu Daniel Ricciardo'nun testinin negatife döndüğü ve hafta sonunda pistteki yerini alacağı belirtildi.

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