Köyceğiz’de 23 Nisan Satranç Turnuvası başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Muğla ve Köyceğiz Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Muğla Satranç İl ve Köyceğiz İlçe Temsilciliğinin organize ettiği 4 farklı yaş kategorisinde Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Marmaris ve Muğla merkezden 62 sporcunun katıldığı Satranç Turnuvası, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan’ın katılımıyla başladı. İki gün sürecek turnuva ödül töreni ile sona erecek. Turnuvaya katılan sporcular, hamlelerini şampiyonluk için yapacak.