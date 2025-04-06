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Köyceğiz’de 23 Nisan Satranç Turnuvası başladı

Köyceğiz’de 23 Nisan Satranç Turnuvası başladı

11:276/04/2025, Pazar
IHA
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Köyceğiz’de 23 Nisan Satranç Turnuvası başladı
Köyceğiz’de 23 Nisan Satranç Turnuvası başladı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Muğla ve Köyceğiz Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Muğla Satranç İl ve Köyceğiz İlçe Temsilciliğinin organize ettiği 4 farklı yaş kategorisinde Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Marmaris ve Muğla merkezden 62 sporcunun katıldığı Satranç Turnuvası, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan’ın katılımıyla başladı. İki gün sürecek turnuva ödül töreni ile sona erecek. Turnuvaya katılan sporcular, hamlelerini şampiyonluk için yapacak.

#Köyceğiz
#23 Nisan Satranç Turnuvası
#Satranç Turnuvası

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