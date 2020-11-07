Kulüp aşçısı Süper Lig ekibini dolandırıp kaçmış

Çaykur Rizespor'un eski teknik direktörü Hikmet Karaman, Tivibu Spor'da katıldığı programda Karadeniz ekibinde görev aldığı dönemde kulübe dahil ettiği aşçı ile ilgili açıklamalar yaptı.

O dönem kulüpteki aşçıların bir profesyonel futbol takımına hitap etmediğini ifade eden Karaman, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen oyuncu grupları var. Sadece Türk oyuncular yok ki köfte yap, kuru fasulye yap. Hilton otelinin müdürüne bana 3-6 aylık bir aşçıbaşı göndermesini istemiştim. Aşçı çok para istiyordu. 'Parasının da yarısını biz futbolcular ödeyelim' dedik ve geldi. Bir anda oyuncunun motivasyonu da değişti. Yanına da 2 tane Rizeli genç aldık. Ertesi gün her şey değişti. Sonra o adam gitti, Rizeli gençler orada kaldı" dedi.

Hikmet Karaman, Çaykur Rizespor'u çalıştırırken takıma kattığı aşçı ve ziraat mühendisiyle neleri nasıl değiştirdiğini Total Futbol'da anlattı. pic.twitter.com/Lvl4lQr7G3 — Tivibu Spor (@tivibuspor) November 6, 2020

"Futbolcuları dolandırdı"

Hikmet Karaman'ın Tivibu Spor Twitter hesabından paylaşılan bu açıklamalarının altına, Rizesporlu eski futbolcu Murat Duruer'den sosyal medyada gündem olan bir yorum geldi. Duruer, Karaman'ın bahsettiği aşçının futbolcuları 40 bin TL dolandırdığını ifade etti.

İşte o paylaşım;