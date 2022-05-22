Spor Kulüp başkanı sahaya girip penaltıcıyı belirledi takımı küme düştü
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Kulüp başkanı sahaya girip penaltıcıyı belirledi takımı küme düştü

Bulgaristan'da oynanan bir maçta inanılmaz bir olay yaşandı. Kümede kalma mücadelesi veren Tsarsko Selo kulübünde başkan son dakikada kazanılan penaltıyı atacak ismi kendisi belirlemek istedi. Başkanın seçtiği futbolcu penaltıyı kaçırdı ve Tsarsko Selo takımı küme düştü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kulüp başkanı sahaya girip penaltıcıyı belirledi takımı küme düştü
Görüntü YouTube'dan alınmıştır.

Bulgaristan'da kümede kalma mücadelesi veren Tsarsko Selo takımı, Lokomotiv Sofia ile oynadığı maçın son dakikasında penaltı kazandı. Golü atması halinde ligde kalacak olan takımda penaltıyı atacak futbolcuyu belirlerken ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Kulübün başkanı sahaya girerek penaltıyı takım kaptanının atmasını istedi ve topu eline alan futbolcusunu azarladı. Tsarsko Selo takımı kaptanı penaltı atışını gole çeviremedi ve mücadele 1-1 sona erdi.

  • Böylelikle Tsarsko Selo bir alt lige düştü.

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