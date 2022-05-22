Kulüp başkanı sahaya girip penaltıcıyı belirledi takımı küme düştü

Bulgaristan'da kümede kalma mücadelesi veren Tsarsko Selo takımı, Lokomotiv Sofia ile oynadığı maçın son dakikasında penaltı kazandı. Golü atması halinde ligde kalacak olan takımda penaltıyı atacak futbolcuyu belirlerken ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Kulübün başkanı sahaya girerek penaltıyı takım kaptanının atmasını istedi ve topu eline alan futbolcusunu azarladı. Tsarsko Selo takımı kaptanı penaltı atışını gole çeviremedi ve mücadele 1-1 sona erdi.
- Böylelikle Tsarsko Selo bir alt lige düştü.
İşte yaşananlar;