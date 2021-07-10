Spor Kulüp televizyonu çekti, Caner Erkinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
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Kulüp televizyonu çekti, Caner Erkin'in görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'in idmandaki gerginliği dikkati çekti. Tecrübeli futbolcunun takım arkadaşlarına küfürlü şekilde sitemlerde bulunduğu görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kulüp televizyonu çekti, Caner Erkinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
Caner Erkin'in gergin anları kameraya yansıdı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki idmanda Caner Erkin'in gerginliği sosyal medyada gündem oldu.

Tecrübeli futbolcunun ayak tenisi ve 5'e 2 top kapma çalışmasında takım arkadaşlarına sert uyarılarda bulunduğu görüldü.

Kulüp televizyonunun canlı yayın yaptığı sırada Caner Erkin'in ettiği küfürler ekran başından da duyuldu.

Bu görüntülerin ardından bazı taraftarlar antrenmanlarda canlı bağlantının yapılmaması gerektiğini savundu.


İşte Caner Erkin'in sosyal medyada gündem olan o anları;


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