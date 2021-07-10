Kulüp televizyonu çekti, Caner Erkin'in görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki idmanda Caner Erkin'in gerginliği sosyal medyada gündem oldu.
Tecrübeli futbolcunun ayak tenisi ve 5'e 2 top kapma çalışmasında takım arkadaşlarına sert uyarılarda bulunduğu görüldü.
Kulüp televizyonunun canlı yayın yaptığı sırada Caner Erkin'in ettiği küfürler ekran başından da duyuldu.
Bu görüntülerin ardından bazı taraftarlar antrenmanlarda canlı bağlantının yapılmaması gerektiğini savundu.
İşte Caner Erkin'in sosyal medyada gündem olan o anları;
Caner Erkin yine bir yerlerde çok gergin.pic.twitter.com/B2ExPxEHoj
Caner Erkin yine bir yerlerde çok gergin.pic.twitter.com/B2ExPxEHoj— FMN Sports 🇹🇷 (@fmnsports) July 10, 2021
Caner Erkin bildiğimiz gibi 😂
pic.twitter.com/O029BHFYZ9
Caner Erkin bildiğimiz gibi 😂