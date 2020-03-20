SÜPER LİG

Kulüpler Birliği telekonferansla toplanıyor

Kulüpler Birliği Vakfı, liglerin ertelenmesinin ardından bugün telekonferans yöntemi ile bir toplantı gerçekleştirecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
(Arşiv) Kulüpler Birliği toplantısı

(Arşiv) Kulüpler Birliği toplantısı

Fotoğraf: Ahmet Dumanlı / AA

Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'de tüm ligler ertelendi. Erteleme kararı sonrasında Kulüpler Birliği Vakfı, Mehmet Sepil başkanlığında bugün bir toplantı yapacak.

Saat 13:00'te Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'ta bulunun ofisinde gerçekleştirilecek toplantının telekonferans yöntemi ile gerçekleştirileceği duyuruldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün saat 13'00'te Kulüpler Birliği'nin Maslak Ofisi'nde gerçekleştirilmesi planlanan toplantı için, telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilme kararı alınmıştır. Hiçbir kulüp başkanı, fiziksel bir katılım gerçekleştirmeyecektir" denildi.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Ligler ertelendi
    Kaydet
    Font

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.