Kulüpler Birliği telekonferansla toplanıyor

Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'de tüm ligler ertelendi. Erteleme kararı sonrasında Kulüpler Birliği Vakfı, Mehmet Sepil başkanlığında bugün bir toplantı yapacak.

Saat 13:00'te Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'ta bulunun ofisinde gerçekleştirilecek toplantının telekonferans yöntemi ile gerçekleştirileceği duyuruldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün saat 13'00'te Kulüpler Birliği'nin Maslak Ofisi'nde gerçekleştirilmesi planlanan toplantı için, telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilme kararı alınmıştır. Hiçbir kulüp başkanı, fiziksel bir katılım gerçekleştirmeyecektir" denildi.