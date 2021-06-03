Spor Kulüpler yabancı kuralının değişmesini istemiyor
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Kulüpler yabancı kuralının değişmesini istemiyor

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ortak açıklamalarda bulundu. "Görüşümüz alınmadan bu kararın alınması bizi tedirgin etti" diyen Çebi, bu konuda TFF'den toplantı talep ettiklerini bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kulüpler yabancı kuralının değişmesini istemiyor
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Kulüpler Birliği Vakfı, yabancı kuralı kararının ardından Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

"Kararın böyle alınması bizi tedirgin etti"

Çebi, "Türk futbolunda tüm tartışmaların olduğu yer TFF. Maalesef bizim teyidimizin alınmadığı bir açıklama var. Yabancı adedinin 8+6 şeklinde. Bir de ligden düşme, çıkma sayısının açıklandığı bir açıklama gördük dün. Bu toplantı o yüzden yapıldı. Avrupa'da yarışan takımların ülke puanlarını artırmak için başarılı olması gerekiyor. Limitler konusunda önümüzün açılmasını ve rahatlamayı istedik. Kurul bizi dinledi. Kurul da haklı. Bankaların da vermiş olduğu limitler var. Ancak o sene bu sene değil. İşin enteresan tarafı, taraftarlar da gelirin düştüğünü bilmiyor. Yabancı sınırı konusunda, biz bütün kulüplerimizin fikirlerinin alındığı bir toplantı talep ettik. Sonuçları beraber göreceğiz. Bu bir pazarlık değildi. Bizimle beraber mütalaa etmeden bu kararın alınması bizi tedirgin etti" dedi.

Ağaoğlu: "10 dakikadan fazla süre almamış bir oyuncuyu Süper Lig'de sahaya sürmem mümkün mü?"

Ağaoğlu ise, "Yabancı sınırındaki amaç daha fazla Türk oyuncunun süre alması. Yetiştiremediğiniz, geliştiremediğiniz bir oyuncuyu, A takımda 10 dakikadan fazla süre almamış bir oyuncuyu Süper Lig mücadelesinde sahaya sürmem mümkün mü? Üç sene önce galibiyet primi 600 bin euroydu, bugün 180 bin euro. Gelirler düşüyor, giderler sabit. Limit tahsis edilirken, ilk başta anlaştığınızda 550 milyon dolar civarında olan bir naklen yayın geliri bugün itibarıyla 220 milyon dolara düşmüş durumda" ifadelerini kullandı.

TFF'ye yabancı sınırıyla ilgili erteleme talebi
SPOR
TFF'ye yabancı sınırıyla ilgili erteleme talebi

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