Konyaspor, Ümraniyespor, Alanyaspor, Başakşehir, Kayserispor ve Sivasspor açıklamalar yaptı.
Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve 11 şehirde hissedilen deprem felaketinin ardından, Süper Lig erteleme maçlarıyla tekrar kaldığı yerden devam ediyor.
Kulüpler de deprem felaketi neticesinde yaşanan zor dönemin birlik ve beraberlikle aşılabileceğine dair mesajlar yayınlamaya devam ediyor. Şu ana kadar 6 Süper Lig kulübünden ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan açıklama geldi.
Diğer kulüplerin de ilerleyen saatlerde birlik-beraberlik mesajları içeren açıklamalar yapması bekleniyor.