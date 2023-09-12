Kuntz: Sahanın ortasında cevap verilir röportajlarda değil

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Japonya'ya kaybedilen hazırlık maçının ardından konuştu.





Alman teknik adam, "İlk yarı çok kötüydük. Rakibe sırtı dönük dikkat etmemizi ve geçiş oyununda çok şiddetli olduklarını söyledik. 3 golü de böyle yedik. Bireysel hatalar da vardı. Fizik yönünden Japonya ile mücadele edemedik. Ama maç sonunda istediğim duruma geldim. Maçta bazı bulguları, oyuncuları görmek istiyordum. Onlarla ilgili ve oyunumuzla ilgili fikir edindik. Ders çıkaracağız. Pozitif bir şeyle bitirelim, Bertuğ Yıldırım kesinlikle bu maçların galip oyuncusu." dedi.





Kuntz ayrıca, "Her mağlubiyet insanı üzer. Hem rakibi, hem de saha denediklerimizi dikkate aldığımızda, bu mağlubiyet bizi çok ileri götürecek." diye konuştu.





Stefan Kuntz son olarak, "Kulakları tıkmaktansa, gözleri açmak çok daha önemli. Hırvatistan maçına çok daha iyi, çok daha hazır çıkacağımızı düşünüyorum. Bu maçın önemi tam olarak bu." sözlerini sarf etti.









60 yaşındaki teknik adam, basın toplantısında, "Fiziki yönden bazı oyuncularımız Japonya ile yarışamadı. Bu maçı oynadığımız için çok mutluyum. Devreden sonra çok iyi çıktık. Bu maçı kazanabileceğimizi gösterdi takım. 3-2'den sonra bir gol daha bulabilirdik, pozisyonlarımız vardı. Hem hayal kırıklığı yaşıyorum, hem de mutluyum! Bu maçta gördüklerim, beni Hırvatistan maçına çok daha iyi hazırlayacak." şeklinde konuştu.





''Bertuğ Yıldırım beklediğimizden daha fazla süre aldı''

A Milli Takım kariyerine 2 maçta 2 gol ile başlayan Bertuğ Yıldırım ile ilgili görüşlerini aktaran Kuntz, "Bertuğ Yıldırım beklediğimizden daha fazla süre aldı ve bu kamp sürecinin kazananı olduğunu söyleyebilirim. Eğer hoca ile ilgili insanlar olumlu bir şey söylemek istiyorlarsa insanlar, 'Genç oyuncuları maçlarda ne zaman oynatacağını bildiği' olabilir. Arda Güler'de de benzer şeyi yaşadık. Doğru zamanda oynattık ve karşılığını çok güzel şekilde aldık." dedi.





''Fizik olarak oyunculara yardımcı olamıyoruz''





"İlk yarıdaki oyundan dolayı Kazımcan Karataş'ı oyuna alamadık. Bundan dolayı üzgünüm." sözlerini kullanan Alman çalıştırıcı, "Fizik olarak oyunculara yardımcı olamıyoruz, bunu kulüplerine geliştiriyorlar. Biz onlara tavsiyelerde bulunuyoruz. Bazı oyuncular buna çok önem vermiyorlar belli ki! Ama bazı oyuncular ise üzerinde çalışıyorlar ve bunu çok ciddiye alıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.





''Aynı seviyede değiliz''

"Japonya ile aynı seviyede değiliz! Onlar bizden çok daha iyi oynadı. Oyuncularım A Milli Takım forması için yüzde yüz seviyeye gelmeli. Bazı oyuncuların taktiksel koşuları yapmadıklarını gördük. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil."







