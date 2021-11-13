Kuntz'dan sürpriz: İki ismi daha A Milli Takım'a çağırdı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde bugün Cebelitarık’la karşılaşacak ve 16 Kasım’da Karadağ’a konuk olacak A Milli Takımımızda aday kadroya iki futbolcu daha dahil edildi.
Başakşehir'den Tolga Ciğerci ve Trabzonspor'dan Yusuf Sarı, Cebelitarık karşılaşmasının ardından A Mili Takım kampına katılacak.
- Daha önce 3 kez A Milli Takım formasını giyen Tolga Ciğerci, son olarak Ay-Yıldızlıların 2 Eylül 2017 tarihinde Ukrayna ile oynadığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasında görev aldı. Yusuf Sarı ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.