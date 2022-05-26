Spor Kupa finali öncesi istenmeyen görüntüler Taşlarla saldırdılar
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Kupa finali öncesi istenmeyen görüntüler: Taşlarla saldırdılar

Türkiye Kupası finaline giden Sivasspor ile Kayserispor taraftarları arasında yol güzergahında gerginlik çıktı. Taşlı saldırılar nedeniyle otobüslerin camlarının kırıldığı olaylar nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı. Taşkınlık çıkardığı belirlenen bazı taraftarlar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Kupa finali öncesi istenmeyen görüntüler: Taşlarla saldırdılar
Atılan taşlar nedeniyle otobüsün camları kırıldı.

Sivasspor'un Ziraat Tükiye Kupası final maçında İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Yukatel Kayserispor ile bugün oynayacağı maç için Sivas'taki taraftarları taşıyan otobüsler dün gece yola çıktı.

Sivas Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle İstanbul’a giden taraftarlar ile Kayserisporlu taraftarların Düzce ve Sakarya tesislerinde karşılaştıkları anlarda istenmeyen görüntüler yaşandı. Taraftar otobüslerinin camları atılan taşlarla kırıldı.

Olayların büyümemesi için İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı.

Otobüsler polis eşliğinde yolculuğunu devam ederken, gerginlik çıkardığı belirlenen bazı taraftarlar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri taşkınlık çıkaran taraftarlara müdahale etti.
Jandarma ekipleri taşkınlık çıkaran taraftarlara müdahale etti.

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