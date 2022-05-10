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Kupa töreni biletleri yarın satışa çıkacak

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un sahasında yapacağı kutlama ve kupa töreni biletleri yarın satışa sunulacak. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kutlamaları için stadyum kapılarının saat 16.00'da açılacağı ve saat 18.00'den itibaren sanatçı performansları ile başlayacağı ifade edildi.

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Haber Merkezi AA
Kupa töreni biletleri yarın satışa çıkacak
Trabzonspor

Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'un, kutlama ve kupa töreni biletleri yarın satışa sunulacak.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor'un, 14 Mayıs Cumartesi günü MedicalPark Stadyumu'nda şampiyonluk kupasını kaldıracağı belirtildi. Etkinliğin, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcuların katılımıyla gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada şu bilgiler verildi :

"Etkinlikte birbirinden değerli sanatçılarımız sahne alacak olup DJ performansları, horon ve kolbastı şovları gibi geceye renk katacak gösteriler planlanmıştır. Stadyum kapıları saat 16.00'da açılacak olup etkinliklerimiz saat 18.00'den itibaren sanatçı performansları ile başlayacaktır."

Açıklamada, etkinliğe ilişkin biletlerin yarın saat 10.00 itibarıyla "passo.com.tr" adresi üzerinden ve Passolig gişelerinde satışa çıkacağı vurgulanarak, "Biletlerini hatıra olarak saklamak isteyen taraftarlarımız kağıt biletlerini Passolig gişelerinden alabilecekleri gibi dileyen taraftarlarımız da Passolig sistemi üzerinden elektronik bilet alabilirler." ifadesine yer verildi.

Bilet satışlarının ilk gün sadece kombine sahiplerine yapılacağı, sonraki günlerde ise tüm taraftarlara açık olacağı kaydedilen açıklamada, bilet fiyatlarının VIP Platinum 2 bin lira, VIP Gold bin 500 lira, VIP Silver bin lira, Batı tribün 700 lira, Doğu tribün 600 lira, Fırtına tribün 450 lira ve kale arkası 350 lira olduğu bildirildi.
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