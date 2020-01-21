ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Kupada büyük sürpriz: Kırklarelispor Başakşehir'i eledi

2. Lig ekibi Kırklarelispor, 1-1'in rövanşında Başakşehir'le 0-0 berabere kalarak kupada çeyrek finale yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kırklarelisporlu futbolcuların İstanbul'daki maçta yaşadığı sevinç

Kırklarelisporlu futbolcuların İstanbul'daki maçta yaşadığı sevinç

Fotoğraf: İsa Terli / AA

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Kırklarelispor, sahasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. İstanbul’da 1-1 biten mücadelenin rövanşı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla 2. Lig ekibi Kırklarelispor, kupada çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

Tarihinin en büyük başarısını elde eden Kırklarelispor, daha önceki turlarda Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ve Gaziantep FK'yı elemişti.

Kırklarelispor'un çeyrek finaldeki rakibi 24 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek kura ile belli olacak.

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