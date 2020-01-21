Kupada büyük sürpriz: Kırklarelispor Başakşehir'i eledi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Kırklarelispor, sahasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. İstanbul’da 1-1 biten mücadelenin rövanşı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla 2. Lig ekibi Kırklarelispor, kupada çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

Tarihinin en büyük başarısını elde eden Kırklarelispor, daha önceki turlarda Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ve Gaziantep FK'yı elemişti.

Kırklarelispor'un çeyrek finaldeki rakibi 24 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek kura ile belli olacak.