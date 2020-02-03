Kupada çeyrek final heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanında yarın Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
Kupada çeyrek final programı şu şekilde
4 Şubat Salı
- 20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Medical Park
5 Şubat Çarşamba
- 14.30 GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe: Kırklareli Atatürk
- 20.30 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Bahçeşehir Okulları
6 Şubat Perşembe
- 20.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Antalya
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 1. maçlarının programı açıklandı pic.twitter.com/v33ytIrTnx
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 1. maçlarının programı açıklandı pic.twitter.com/v33ytIrTnx— TFF (@TFF_Org) 30 Ocak 2020
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