ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Kupada çeyrek final heyecanı

Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Haber Merkezi AA
Türkiye Kupası

Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanında yarın Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Kupada çeyrek final programı şu şekilde

4 Şubat Salı

  • 20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Medical Park

5 Şubat Çarşamba

  • 14.30 GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe: Kırklareli Atatürk
  • 20.30 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Bahçeşehir Okulları

6 Şubat Perşembe

  • 20.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Antalya

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