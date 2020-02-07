ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Kupada iki maça saat ayarı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), BB Erzurumspor-Trabzonspor ile DG Sivasspor-Antalyaspor arasına oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşlarının saatlerini geriye çekti.

Haber Merkezi İHA
Kupada Perşembe günü oynanacak maçların saatleri değişti.

Kupada Perşembe günü oynanacak maçların saatleri değişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final rövanşlarında oynanacak müsabakaların saatlerinde değişikliğe gitti. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre göre, Erzurum ve Sivas'ta 13 Şubat Perşembe günü oynanacak maçların saatleri soğuk hava şartlarından dolayı erkene alındı.

BB Erzurumspor-Trabzonspor eşleşmesinin saati ilk olarak 17.30 olarak açıklanmıştı. Müsabaka saat 17.00'ye alındı. DG Sivasspor-Antalyaspor eşleşmesi ise saat 20.30'da başlayacaktı. Karşılaşmanın yeni saati 19.15 oldu.

Türkiye Kupası'nın güncellenen programı
Türkiye Kupası'nın güncellenen programı

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