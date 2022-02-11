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Kupada kura zamanı

Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri bugün çekilecek kurayla belirlenecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kupada kura zamanı
Son 16 turu kura çekiminden

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi bugün saat 14.30’da İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart’ta, yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Yarı finalde deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

Çeyrek finale kalan takımlar şöyle;

  • Gaziantep FK
  • Fatih Karagümrük
  • Kayserispor
  • Sivasspor
  • Antalyaspor
  • Trabzonspor
  • Alanyaspor
  • Beşiktaş


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