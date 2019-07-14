Kurunun yanında yaş da yanacak ama gerekli

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine ilişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Emre Alkin yapılan yasa değişikliğini değerlendirdi. Prof. Dr. Alkin, kurunun yanında yaşın da yanacağını ama yasanın gerekli olduğunu söyleyerek, “Sporda şiddeti önleme mevzuatı 3. kez değişiyor. Bu konuda 3. seferinde doğrusu bulunmuş bence” diye konuştu.

Yasanın sadece stat çevresinde değil, ulaşılan yollarda, taraftarların buluştuğu noktalar dahil her yeri spor alanı olarak tarif ettiğini belirten Prof. Dr. Alkin, şunları söyledi, “Mesela Beşiktaşlılar, Vodafone Park’a giderken, rıhtımda yan yana gelip yürümeye başlıyorsa burası da spor alanı sayılıyor. Galatasaray taraftarları stadyuma giderken metronun içinde ya da dışında yaptıkları tezahürat kanunda yer alan şiddete teşvik tanımlamalarına giriyorsa, hem emniyet hem de savcıların görev yapmaları gibi bir durum var. Fenerbahçeliler de maça giderken Kalamış’ta herhangi bir yerde yan yana gelebiliyor. Avrupa yakasından vapurla Kadıköy’e geçerken açacakları tüm pankartlar, atacakları sloganlar, yapacakları tezahüratlar sporda şiddeti önleme mevzuatının kapsamına giriyor artık.”

STAT GİRİŞLERİNDE ALKOLMETRE

Yasada yapılan düzenlemenin farklı başlıklarını değerlendiren Alkin, yeni düzenlemeyle amatör ya da profesyonel tüm spor müsabakalarına özel güvenlik zorunluluğu getirildiğini, alkol ve uyuşturucu ile ilgili ciddi maddelerin eklendiğini vurgulayarak, “Her yerin spor alanı ilan edilmesinden ötürü, alkol ve uyuşturucu kullanılmasına cezai hükümler getiriyor, tebrik ediyorum. Ancak stat girişlerde alkolmetre ile kontrol yapılabilecek. Bu durumda Beşiktaş Çarşı’da, Kadıköy Rıhtım’da maç öncesi içki içilemeyecek mi soruları gelebilir? Yani tozutmadan içeceksiniz demiş oluyor kanun” dedi.

YARALAYICI ALETE AĞIR CEZA

Prof. Dr. Emre Alkin, müsabaka alanlarına, taraftar toplanma bölgelerine, buralara ulaştıkları araçların içine yaralayıcı, delici, kesici aletlere, sis bombalarına özgürlüğü bağlayıcı çok ağır cezaların getirildiğini belirtti. Prof. Dr. Alkin, karaborsa bilet satanlar için ‘hapis cezası ve bu eylemler nedeniyle aldığı ceza süresi 1 yılı aşanların hiç bir surette, spor kulübü ya da federasyonlarda yönetici veya idareci olarak yer alamayacakları’ konusunda getirilen düzenlemenin önemine de değindi.