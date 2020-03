La Liga'da maçlar koronavirüs nedeniyle en az iki hafta durduruldu

La Liga'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 ile ilgili ülkedeki mevcut durum, Real Madrid Kulübünün karantina kararı ve bazı kulüplerin oyuncularında koronavirüs testlerinde olası pozitif sonuçlar göz önüne alındığında, 1. ve 2. Lig maçlarının en az iki hafta süreyle askıya alınması kararı alınmıştır." denildi.

La Liga, maçların durdurulmasıyla ilgili İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), Spor Yüksek Konseyi (CSD) ve kulüplerin bilgilendirildiğini açıkladı. La Liga, iki gün önce 1. ve 2. Lig maçlarının seyiricisiz oynanacağını açıklamış, RFEF ise futbolda diğer tüm alt liglerin maçlarının durdurulması kararını almıştı.

FIBA koronavirüs nedeniyle tüm maçların yarından itibaren ertelendiğini açıkladı Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm maçları erteledi. FIBA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle mevcut durumun değerlendirildiği, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA müsabakalarının yarından itibaren ertelendiği kaydedildi.Açıklamada, FIBA'nın gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceği ve uygun şartların oluşması halinde maçların oynanıp oynanmayacağı konusundaki seçenekleri değerlendireceği ifade edildi.NBA koronavirüse yakalandı: Lig süresiz olarak askıya alındıFIBA’nın düzenlediği organizasyonlar arasında, Basketbol Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupası, Kadınlar Euroleague gibi birçok önemli turnuva yer alıyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Türk Telekom, Beşiktaş Sompo Sigorta’yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Avrupa Kupası’nda ise Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji, dün oynadıkları karşılaşmaları kazanarak yarı finale yükseldi. Kadınlar Euroleague’de ise Fenerbahçe Öznur Kablo, yarı finale kalmak için Fransa’nın Bourges Basket takımıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertli ekip, dün oynadığı mücadeleden 84-75 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Mayıs Çarşamba günü Fransa’da oynanacaktı.Considering the current situation with the Coronavirus outbreak, @FIBA has announced that all FIBA competitions are suspended as of tomorrow, Friday,13 March 2020.https://t.co/43PRExxpBM— FIBA media (@FIBA_media) March 12, 2020

Real Madrid karantinada

Diğer yandan Real Madrid Kulübü de koronavirüsten dolayı futbol ve basketbol takımlarındaki tüm oyuncularını karantinaya aldığını duyurdu. Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, basketbol takımında bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı hatırlatılarak, futbol ve basketbol takımlarındaki tüm oyunculardan ve teknik kadrodan evlerinde kendilerini karantinaya almalarının istendiği kaydedildi.

İspanya'da 1. Basketbol Ligi maçları da koronavirüs salgınından dolayı iki hafta süreyle durduruldu.

#CristianoRonaldo, takım arkadaşı Rugani'de #koronavirüs çıkmasının ardından Portekiz'den İtalya'ya dönmeyeceğini kulübü Juventus'a bildirdi. 🔗@tancredipalmeri pic.twitter.com/wz5Nn9xlhr — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 12, 2020