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Spor

La Liga'da vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunulacak

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi sebebiyle dünya futbolundan yardım kampanyaları ve destek mesajları gelmeye devam ediyor.

10:57 . 11/02/2023 Cumartesi
AA
La Liga

La Liga

İspanya Futbol Federasyonu ve La Liga kurumu, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen depremlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız anısına bu hafta oynanacak 1. ve 2. lig maçlarının 1 dakikalık saygı duruşuyla başlanması kararını aldı.


La Liga'dan yapılan açıklamada, bu haftaki 1. ve 2. lig maçlarında, deprem felaketinde hayatını kaybeden insanların anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı, ayrıca ilk 11'deki futbolcuların depremzedelere yardım için başlatılan kampanyaları teşvik eden pankartlarla maç öncesinde fotoğraf çektireceği bildirildi. Maç canlı yayınlarında da Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurları için başlatılan yardım kampanyalarının tanıtılacağı belirtildi. Söz konusu kampanyada salon futbolu, hentbol gibi farklı branşlarla da iş birliği yapılacağı duyuruldu.


İspanya'da La Liga kulüplerinin birçoğu antrenmanlarında da depremde hayatlarını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmuştu. Ayrıca Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Getafe, Sevilla, Valencia, Espanyol, Real Betis gibi LaLiga kulüpleri, şimdiye kadar 20 binden fazla giysiyi Türkiye'ye gönderip, taraftarlarıyla birlikte yardım kampanyaları başlattı.



#Futbol
#LaLiga
#Deprem
40 dakika önce
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La Liga'da vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunulacak
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