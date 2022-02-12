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Larin'in yerine Trabzonspor'un eski yıldızı

Beşiktaş, yeni sözleşme imzalama konusunda yüksek ücret isteyen Cyle Larin’in yerine, Ekuban’ı transfer etmek istiyor. Gana’dan “Ghanasoccernet”in haberine göre siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki hücum oyuncusuyla prensip anlaşmasına vardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Larinin yerine Trabzonsporun eski yıldızı
Cyle Larin, bu sezon takımına 7 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Ara transfer döneminde Gedson Fernandes hamlesi ile büyük ses getiren Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlı takım için Gana medyasından önemli bir iddia ortaya atıldı. Ghanasoccernet’in haberine göre; Beşiktaş, Caleb Ekuban ile prensip anlaşmasına vardı. Trabzonspor’dan İtalyan ekibi Genoa’ya transfer olan ve çok fazla süre alamayan Ekuban’ın transfer için ikna edildiği ifade edildi. 27 yaşındaki Ganalı golcünün, Batshuayi ve henüz yeni sözleşme imzalamayan Larin için alternatif olabileceği aktarıldı.

Ekuban’ın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ekuban, Trabzonspor formasıyla 103 maça çıkmış ve 29 gol 18 asist kaydetmişti.
Ekuban, Trabzonspor formasıyla 103 maça çıkmış ve 29 gol 18 asist kaydetmişti.

Larin diretiyor

Beşiktaş yönetimi, bu transferi bir an önce bitirerek, Cyle Larin konusunda da elini güçlendirmek istiyor. Bilindiği gibi Kanadalı hücum oyuncusu Cyle Larin’in Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Başarılı oyuncu, siyah-beyazlı kulüple henüz sözleşme imzalamadı. Yönetimin, 1.7 milyon euroluk teklifine karşılık, Larin’in menajeri 2.5 milyon euroluk yıllık ücret ve imza parası konusunda diretiyor. Zaten kadroda bulunan bir oyuncuya imza parası ödemek istemeyen yönetim, Calep Ekuban transferini bitirerek, Cyle Larin ile yapılacak pazarlıklarda daha rahat hareket etmek istiyor.

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