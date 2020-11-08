Lazio'da büyük hayal kırıklığı: Vedat Muriç beklentiyi karşılayamıyor

Fenerbahçe'nin sezon başında Lazio'ya sattığı Vedat Muriç, İtalya'da beklentileri henüz karşılayamadı.

Bugün oynanan ve 1-1 biten Juventus mücadelesinde hiçbir varlık gösteremeyen oyuncu 54. dakikada yerini Caicedo'ya bıraktı. Oyuna dahil olan Caicedo da takımına 1-1'lik eşitliği getiren golü attı.

Mücadele sonunda Vedat Muriç transferinin başarıya ulaşmadığı yönünde eleştiriler yapılırken Lazio Sportif Direktörü Igle Tare'nin bu transferden sorumlu kişi olduğunun altı çizildi.