SERİE A

Lazio'da büyük hayal kırıklığı: Vedat Muriç beklentiyi karşılayamıyor

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen Vedat Muriç, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşattı. Fenerbahçe'den 17.5 milyon euro karşılığında transfer olan Muriç, İtalya'da en çok tartışılan transferlerin başında geliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vedat Muriç

Vedat Muriç

Fenerbahçe'nin sezon başında Lazio'ya sattığı Vedat Muriç, İtalya'da beklentileri henüz karşılayamadı.

Bugün oynanan ve 1-1 biten Juventus mücadelesinde hiçbir varlık gösteremeyen oyuncu 54. dakikada yerini Caicedo'ya bıraktı. Oyuna dahil olan Caicedo da takımına 1-1'lik eşitliği getiren golü attı.

Mücadele sonunda Vedat Muriç transferinin başarıya ulaşmadığı yönünde eleştiriler yapılırken Lazio Sportif Direktörü Igle Tare'nin bu transferden sorumlu kişi olduğunun altı çizildi.

  • Vedat Muriç, Fenerbahçe'de geçirdiği dönemin ardından sezon başında Lazio'ya 17.5 milyon euro + sonraki satıştan yüzde 5 pay karşılığında transfer olmuştu.
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