İngilizler Cengiz Ünder'in peşinde: Anlaşma sağlandı

İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in taliplileri her geçen gün artıyor. 23 yaşındaki oyuncu için hem İtalya'dan hem Almanya'dan hem de İngiltere'den birçok takım, Roma ile görüşmelerini sürdürüyor.

İngilizler peşini bırakmıyor

Inside Football’un haberine göre; Leicester City Cengiz Ünder'i bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak isterken, Newcastle United ise yıldız futbolcuyu kiralık olarak transfer etmek istiyor. Newcastle Teknik Direktörü Steve Bruce’un takımı güçlendirmek adına Cengiz Ünder transferinin gerçekleşmesini istediğini yönetime de bildirdi.

Anlaşma sağlandı

Cengiz Ünder'in bonservisiyle kadrosuna dahil etmek isteyen Leicester City, milli oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı. 2015-2016 yılında Premier Lig şampiyonluğu yaşayan İngiliz temsilcisi, Roma ile bonservis konusunda pazarlıklara devam ediyor.

25 milyon euro istiyorlar

Başakşehir’den Roma’ya 2017-2018 sezonunda 14 milyon 250 bin euro karşılığında transfer olan Cengiz Ünder için İtalyan ekibi en az 25 milyon euroluk bir gelir elde etmek istiyor. Ayrıca Çağlay Söyüncü'nün de Leicester City'de oynaması bu transferde kolaylık sağlarken, Cengiz Ünder'in de İngiltere Ligi'nde oynamaya sıcak baktığı iddia edildi.