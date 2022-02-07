Spor Leipzig peşimde diyerek bütün haber sitelerini dolandırdı
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“Leipzig peşimde” diyerek bütün haber sitelerini dolandırdı

Sadece bir ay Menemenspor forması giyen 19 yaşındaki Mehmet Alper Özdemir, “Leipzig ve Salzburg” beni transfer etmek istiyor yalanıyla, birçok sitede kendisine özel haber yaptırdı. İsmine özel Wikipedia sayfası bile açan Özdemir’in, söylediklerinin tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
“Leipzig peşimde” diyerek bütün haber sitelerini dolandırdı
Mehmet Alper Özdemir röportajlarını, kulüpten izin alarak antrenman tesislerinde yapmış.

Kendisini yıldız bir futbolcu olarak gösteren ve dünyaca ünlü kulüplerin kendisini takip ettiği yalanıyla haberlerini yaptıran 19 yaşındaki Mehmet Alper Özdemir’in herkesi kandırdığı ortaya çıktı.

Menemenspor ile sadece 2 antrenmana çıkan ve daha sonra beğenilmediği için kulüpten gönderilen Özdemir’in ajanslara, kendisiyle ilgili haberler yaptırdığı ve bu haberleri de ulusal medyanın girdiği öğrenildi. Bu şekilde kendisine sosyal medyada mavi tik almaya çalıştığı iddia edilen Özdemir’in yalanlarının ardı arkası geçilmiyor.

‘Bundesliga’dan istiyorlar’ yalanı

Kendisini Leipzig ve Salzburg’un izlediğini ve hatta teklifler aldığı yalanını söyleyen Mehmet Alper Özdemir, sözde 23 Ocak tarihinde Leipzig ile idmana çıkacaktı. Tabii yalan olduğu için böyle bir şey gerçekleşmedi.

‘Almanya’da şampiyon olmak istiyorum’ yalanı

Haberlerde, Bundesliga’da kendisine Lewandowski’yi ve dünyaca ünlü yıldız Messi’yi idol aldığını söyleyen Özdemir, “Bundesliga’da şampiyon olmak istyorum” sözleriyle de yalanlarını daha ilgi çekici bir hale getirdi.

Ulusal medyada yer alan haberlerden bazıları
Ulusal medyada yer alan haberlerden bazıları

Röportaj için kulüpten izin aldı

Ajanslarla röportaj yapmak için Menemenspor’dan izin alan Mehmet Alper, yalanlarına uygun olması için röportajlarını antrenman sahalarında yaptı.

Wikipedia sayfası var

Herhangi bir lisansı bulunmayan sözde futbolcunun kendisine ait Wikipedia sayfası bile var. Ayrıca Transfermarkt’ta da ismi gözüken Mehmet Alper Özdemir’in linke tıkladığında kullanıcılar boş bir sayfayla karşılaşıyor.

Transfermarkt sayfası (Açılmıyor)
Transfermarkt sayfası (Açılmıyor)

Wikipedia sayfası
Wikipedia sayfası
  • Menemenspor durumdan rahatsız
  • Hatırı sayılır kişiler tarafından Menemenspor’a önerilen ve sadece birkaç antrenmana çıkan Özdemir, yeterli görülmediği için takıma katılamadı. Daha sonra açtığı Instagram sayfası üzerinden kendisine oluşturduğu 'futbolcu kimliği' ile kendini haber yaptırmayı başardı. Menemenspor, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada bu durumdan rahatsız olduklarını ifade ederken çıkan haberlere itibar edilmemesini söyledi.

Mehmet Alper Özdemir için girilen videolar
Mehmet Alper Özdemir için girilen videolar
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