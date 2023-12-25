Lewandowski'nin yeni adresini açıkladılar

La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Robert Lewandowski'nin İspanya macerası son bulabilir. Katalan ekibinin geçen sezon başında 45 milyon euro bonservis ödeyerek Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Polonyalı yıldız futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşuluyor.
İspanyol basınından Sport, Lewandowski'nin Suudi Arabsitan'a transfer olasılığının yüksek olduğunu yazdı. 35 yaşındaki futbolcunun bu konuda bir menajerle de iletişime geçtiği aktarıldı.
Barcelona ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Lewandowski, Katalan ekibi formasıyla toplamda çıktığı 67 maçta 42 gol atarken 13 de asist kaydetti.