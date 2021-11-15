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Lider bile olabiliriz: Direkt çıkmamız için tek ihtimal var

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Cebelitarık galibiyetiyle G Grubu’nda averajla 2. sıraya çıkan Türkiye, son maçında Karadağ’ı, Norveç de Hollanda’yı aynı gol farkıyla yenerse, grupta liderlik koltuğuna oturarak Katar vizesi alacak. Son maçta Karadağ ile karşılaşacak Türkiye’ye, Hollanda-Norveç maçının skoruna göre beraberlik ve mağlubiyet bile yeterli olabilir.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Lider bile olabiliriz: Direkt çıkmamız için tek ihtimal var, Türkiye-Karadağ maçı ne zaman?
2022 Dünya Kupası finallerine kalma ümidi neredeyse tükenen Türkiye Cumartesi gecesi denklemi değiştirdi.

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık’ı 6-0 mağlup ederken, rakiplerin aldığı sonuçlar tüm hesapları değiştirdi. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası için yeniden umutlandı. Haftaya 2. sırada başlayan Norveç, Letonya ile evinde 0-0 berabere kaldı. Türkiye son maçlar öncesinde Norveç’in puan kaybetmesiyle grupta 2. sıraya yükseldi. Bu sonuçla gruptaki puanını 18’e yükselten A Milli Takım, 4 olan averajını da 10’a çıkarmayı başardı ve averaj farkında Norveç’i 1 golle geride bırakmayı başardı. Lider Hollanda ise Karadağ deplasmanında 2-2 berabere kalırken, puanını 20 yaptı ve liderliği garantileyemedi. Grupta yarın Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Türkiye, Hollanda’nın Norveç’i ağırlayacağı son haftada kazanarak play-off ve gruptan direkt çıkmanın hesaplarını yapıyor.

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KAYBETSEK BİLE PLAY-OFF’A KALABİLİRİZ

Hollanda’nın deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kalmasının ardından Türkiye, direkt olarak Dünya Kupası’na katılabilir. Eğer Milliler Karadağ’ı, Norveç de Hollanda’yı aynı gol farkıyla mağlup ederse, Türkiye grupta liderlik koltuğuna oturarak Katar vizesi alacak.

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  • Son maçta deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım’a Hollanda-Norveç maçının skoruna göre beraberlik ve mağlubiyet bile yeterli olabilir. Eğer Hollanda ile Norveç berabere kalırsa, Karadağ’dan Türkiye’nin alacağı 1 puan da play-off’u getirecek.

Hollanda, Norveç’i mağlup ederse, Milliler, Karadağ’dan daha az fark yiyerek mağlup olsa da play-off’lara kalan taraf olacak.

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