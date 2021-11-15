Lider bile olabiliriz: Direkt çıkmamız için tek ihtimal var

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık’ı 6-0 mağlup ederken, rakiplerin aldığı sonuçlar tüm hesapları değiştirdi. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası için yeniden umutlandı. Haftaya 2. sırada başlayan Norveç, Letonya ile evinde 0-0 berabere kaldı. Türkiye son maçlar öncesinde Norveç’in puan kaybetmesiyle grupta 2. sıraya yükseldi. Bu sonuçla gruptaki puanını 18’e yükselten A Milli Takım, 4 olan averajını da 10’a çıkarmayı başardı ve averaj farkında Norveç’i 1 golle geride bırakmayı başardı. Lider Hollanda ise Karadağ deplasmanında 2-2 berabere kalırken, puanını 20 yaptı ve liderliği garantileyemedi. Grupta yarın Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Türkiye, Hollanda’nın Norveç’i ağırlayacağı son haftada kazanarak play-off ve gruptan direkt çıkmanın hesaplarını yapıyor.

REKLAM

SPOR Alman spor kulübünün adı Türkgücü oldu

KAYBETSEK BİLE PLAY-OFF’A KALABİLİRİZ

Hollanda’nın deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kalmasının ardından Türkiye, direkt olarak Dünya Kupası’na katılabilir. Eğer Milliler Karadağ’ı, Norveç de Hollanda’yı aynı gol farkıyla mağlup ederse, Türkiye grupta liderlik koltuğuna oturarak Katar vizesi alacak.

SPOR Altay'dan Adana Demirspor'a karşı çarpıcı istatistik

Son maçta deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım’a Hollanda-Norveç maçının skoruna göre beraberlik ve mağlubiyet bile yeterli olabilir. Eğer Hollanda ile Norveç berabere kalırsa, Karadağ’dan Türkiye’nin alacağı 1 puan da play-off’u getirecek.

Hollanda, Norveç’i mağlup ederse, Milliler, Karadağ’dan daha az fark yiyerek mağlup olsa da play-off’lara kalan taraf olacak.