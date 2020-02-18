Ligin 23. haftasında zirve yarışı nefes kesecek

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında rekabet her geçen hafta artarak devam ediyor. Ligin 23. haftası puan tablosunda üst sıralarda yer alan 6 takımın birbirleriyle yapacağı mücadelelere sahne olacak. Bu hafta liderlikten düşen Sivasspor, 39 puanla yarışta 5. sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor’u ağırlayacak. 9 yıl aradan sonra Süper Lig’de liderlik koltuğuna oturan ve bir maç eksiği ile 44 puanı bulunan Trabzonspor ise zorlu İstanbul deplasmanında Beşiktaş’ın konuğu olacak. 2 maçlık galibiyet serisini bu hafta Başakşehir deplasmanında kaybeden Beşiktaş, 36 puanla 7. sırada yer alıyor.

Pazar günü İstanbul’da dev derbi

23 Şubat Pazar günü ise Kadıköy’de haftanın maçı oynanacak. Son 3 maçta sadece 1 puan çıkarabilen ve şampiyonluk yarışında büyük darbe alan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ı taraftarı önünde konuk edecek. 38 puanla 6. sırada yer alan sarı-lacivertliler, derbide kayıp yaşamak istemezken; sezonun ikinci yarısında 5’te 5 yapan ve 42 puanla 3. sırada yer alan Fatih Terim’in öğrencileri, Kadıköy’den galibiyetle ayırıp, zirve yarışında büyük avantaj yakalamak istiyor.

İşte Süper Lig’in 23. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren o maçlar:

21 Şubat Cuma

20.00 DG. Sivasspor - A. Alanyaspor

22 Şubat Cumartesi

20.00 Beşiktaş - Trabzonspor

23 Şubat Pazar

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray

Trabzonspor; 2010-2011 sezonunun 29. haftasından bu yana ligde ilk kez bir haftayı lider kapattı. pic.twitter.com/qxyaAqK09I — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 17, 2020



