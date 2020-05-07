3.LİG

Liglerin devam etmesi kararına en çok üzülen kulüp

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs salgını yüzünden ara verilen sezonun tüm liglerde 12 Haziran'da yeniden başlayacağını duyurmasıyla TFF 3. Lig 1. Grup'ta amatöre düşmesi haftalar önce kesinleşen Manisaspor'un lige tutunma umudu kalmadı.

Haber Merkezi DHA
Manisaspor Süper Lig'de 6 sezon boy göstermişti.

Manisaspor Süper Lig'de 6 sezon boy göstermişti.

Fotoğraf: MANİSA, (DHA)

TFF 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin geçen haftaki toplantıda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'den talep ettiği gibi alt liglerde bu sezonluk küme düşmenin kaldırılmasını umutla bekleyen Manisaspor, çıkan kararla ümitlerini yitirdi.

Ligde bu sezon 28 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 24 yenilgi alan siyah beyazlı ekip, 6 maç daha oynayıp 36 yıldır aralıksız yer aldığı profesyonel lige veda edecek.

3. Lig 1. Grupta'ki mevcut puan durumu
3. Lig 1. Grupta'ki mevcut puan durumu

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